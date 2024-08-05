«У воєнний час посади не обирають і не обговорюють»

В «УЦ» вже був матеріал з таким заголовком, та нам здалося доречним використати його ще раз. Це цитата Павла Конопка, вже колишнього першого заступника начальника Кіровоградської ОВА. Павло Олексійович написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Серед чиновників такого рівня, мабуть, одиниці, про звільнення яких щиро шкодують. В соцмережах десятки коментарів, слова вдячності й побажання успіхів у подальшому. Нагадаємо: Павло Олексійович Конопко – випускник кропивницької льотної академії. З 1995 року по 2011 роки працював у Службі безпеки України. До призначення першим заступником начальника ОВА очолював департамент інфраструктури Кіровоградської ОДА. Колеги відгукуються про нього позитивно. Інтелігентний, досвідчений, освічений. Спроможний знаходити рішення, які призводять до вагомих результатів. Командний гравець. Досконало знає область, її можливості та перспективи, що, безумовно, є перевагою для чиновника такого рангу.

Залишаючи посаду, Конопко написав у Фейсбук: «Друзі і колеги, від сьогодні завершилася моя каденція. Дякую вам за спільну роботу, за підтримку, сінергію і командний результат. Гордий тим, що з березня 2022 року по серпень 2024 року ми були згуртованими і міцними, а головне – разом, у вкрай небезпечний і надскладний період новітньої історії України і Кіровоградщини, зокрема.

Завдяки вашій надійності, патріотичності і професійності ми розгорнули ефективну воєнну логістику, зміцнили сили безпеки і оборони, організували територіальну оборону, створили надійний захист і протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, підвищили стійкість життєзабезпечення територіальних громад, створили спроможну медичну мережу області, забезпечили регіональну продовольчу і техногенно-екологічну безпеку.

Попереду ще багато викликів і загроз, зумовлених особливим періодом воєнного стану, втім Перемога буде за нами, тому що ми вірні і єдині на шляху до цієї мети, а у єдності наша сила.

Тож, тримаймо однострій і невпинно рухаємося вперед. Завжди поряд з вами, із вдячністю Павло Конопко».

Чому він пішов? Достеменно не відомо, можна лише припустити кілька варіантів. Можливо (чого дуже не хочеться), посада першого заступника виявилась потрібна комусь, більш впливовому. Також не виключено, що Павло Олексійович зі своїм досвідом потрібний на посаді вищого рівня, ніж обласна адміністрація. До речі, Конопко зізнався, що знаходиться в резерві КМУ аж з 2009 року. Може, прийшов час? До всього він сертифікований фахівець МАГАТЕ з питань фізичного захисту ядерного матеріалу і ядерних установок. І в цій галузі знайде застосування своїх знань.

Трохи лірики. Серед коментарів до звістки про звільнення є дуже теплі від колег, партнерів, підлеглих: «Дякуємо за професіоналізм та людяність! Дякуємо за вашу роботу, виваженість у прийнятті рішень та конструктив». «Приємно і легко було з вами працювати». «Лише приємні та позитивні враження від співпраці з вами»…

Авіатор за фахом оптимістично відповів: «Режим – злітний. Польотне завдання знаю, пілотажно-навігаційні системи працюють штатно. Вийду на курс – доповім згідно диспетчерського наказу. Кіровоградщину відновимо авіаційною столицею України, і ніхто не завадить нам на шляху».