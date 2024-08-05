Нема спокою на Святій землі

Приблизно 70 відсотків населення Ізраїлю – за обмінну угоду з ХАМАСом по визволенню заручників, але 30 проти. Матері викрадених намагаються боротися, активісти протесту проти Біньяміна Нетаніягу обурені усіма, хто полетів з ним у Вашингтон «служити декораціями для представлення», а інші тільки відводять очі і затикають вуха.

Трамп чи то по дурості, чи то навмисно викрив Нетаніягу. Каже, мета поїздки нашого прем’єра в США – побачитися з сином. У минулі вихідні у сина, який, як нам ТБ щодня твердить, купається в Майамі на гроші платників податків, був якраз день народження.

Північ – від межі й майже до північних берегів Кинерета – зруйнована повністю. Для маленької країни – це величезна площа. І ліс, і вода, і сільське господарство. Кажуть, що для того, щоб на цій випаленій землі щось почало знову рости, треба мінімум 20 років, але відлік ще не почався, тому що, як тільки з того боку помічають якийсь рух, відразу палять – починається нова пожежа. Там, на усій цій території, практично вже ніхто не живе. А ті, хто в тих місцях працював або жив, зубожіють.

Про фауну в тих вигорілих місцях теж говорили, що вона порушена, але коли я почула, що шакали дійшли з півночі в мій район Єрусалиму, буквально до вулиці біля мого будинку, у мене від жаху слух віднявся.

На півдні – Ейлат, там, як і раніше, живуть евакуйовані з селищ на межі з Газою (ні, не вдалося доки відновити там якесь життя), але в хороших готелях є вільні номери для відпочивальників. І люди їдуть, тому що звикли відпочивати в Ізраїлі. Ночами в Ейлаті падають дрони – так, будимо дітей, тягнемо в укриття, але звикаємо не боятися. Порт в Ейлаті з жовтня не працює, який порт, коли хуситів у Красному морі не обійдеш?

Збитки жахливі, надприродні. І люди без роботи.

Молодь воює з бойовим завзяттям? Біс його знає, хто як. Але в цілому воюють погано, наприклад, вже визнано, що в Рафіах треба було входити набагато раніше. Тільки не говорять, хто винен в цьому довгому і шкідливому відстроченні: валять провину з уряду на армію і навпаки.

Здається, насправді воюють погано: ось дрон, що впав в Тель-Авіві, взагалі не помітили. Це фантастика, як можна було його не помітити, він шість хвилин на радарі був. Не знаю, чи відбирають на таких чергуваннях телефони, але взагалі бачу, як ніхто не дивиться, що діється навкруги: усі в телефонах.

Дуже багато посттравм. Природно, чим довше війна, чим більше людей було у боях, тим більше ПТС. Є жахливі напади на безневинних громадян. Буквально на мою знайому (вона готує їжу і продає) один напав, намагався убити, машину покалічив, але страховку не платять, якщо на нього до суду не подати, а подати на нього до суду – шкода. Взагалі-то він герой, потім одумався і дуже пошкодував про зроблене.

Говорять, що про голод в Газі – повна брехня. Газа завалена продовольчою допомогою світового лібералізму. А ось з водою насправді погано. І поліомієліт почався. Їх ми не щепимо, а свою армію вже почали, дуже боїмося не встигнути й заразитися.

Тель-Авів намагається боротися з урядом. Майже кожного тижня демонстрації. Єрусалим у вогні релігійних демонстрацій проти урядового рішення (дуже скромного) про призов ортодоксів. Зрозуміло, що демонстрації, підтримка порядку, припинення безладів тощо теж грошей коштують.

Репатріантам, які приїхали до 1 березня 2024 року, виплачували на винаймання житла 16583 шекелі, тепер загальна сума виплат складе 8712 шекелів. Більше вони отримуватимуть, якщо поїдуть в місця національного пріоритету, тільки туди зараз через обстріли їхати неможливо.

Не те, щоб усі навколо мене від’їжджали, але розмови пішли. В Тель-Авіві квартиру продаси, на ці гроші три на Кіпрі купиш, дві здаватимеш, в третій на ці гроші житимеш. Молодь не може їхати: працювати-то де? Хочуть, щоб їхали батьки, а до них можна буде кинутися у вирішальну хвилину…

Вікторія Бондаренко.