Над чим працюєте, Майстре?

Продовжуємо рубрику, в якій наші земляки, представники різних кіл творчої інтелігенції розповідають, над чим вони нині працюють, які мають плани, про що мріють. Сьогодні на запитання відповідають…

Поетка, літературо­знавиця Ксенія Івашина:

– Увесь останній час зайняло написання дисертації на тему «Національні та особистісні виміри архетипів у творчості Марії Матіос». Це забрало практично увесь мій запас творчої енергії. Але насправді досліджувати це дуже цікаво. Моя дисертація не лише наукова робота, але й творча. Бо як без цього! Та коли з’являється якесь натхнення чи щось, що чіпляє творче начало, то я його реалізовую. Завдяки цьому народилися деякі вірші. Останній з них – про зорі – опублікований в Інтернет-мережі. Та минулоріч чимала добірка моїх віршів була надрукована у журналі «Золота пектораль».

Мені б хотілося видати збірку віршів. І це в планах на найближчу перспективу. Вона практично готова. Назвати її хотілося б у прив’язці до центрального образу моєї творчості – Персефони як героїні грецької міфології. Можливо «Щоденники Персефони ХХІ століття». Це буде цілісний зріз моєї творчості за кілька років. Композиційно це історія, яка бере свій початок і має свій фінал. Але поки що я не маю ресурсів для її реалізації.

Та першочергова моя мрія – захистити дисертацію. Стати кандидатом філологічних наук, доктором філософії, в подальшому – доктором філологічних наук. Друга – все ж видати свою збірку і розпочати роботу над прозовою книгою, адже насправді мені б хотілося просуватися на українському книжковому ринку.

Заслужена працівниця культури, директорка ОУНБ ім. Д. Чижевського Валентина Животовська:

– Радію, що сьогодні бібліотека є центром громади. Не просто місцем, де можна взяти книгу, а простором знань та просвіти, простором натхнення та джерелом творчого пізнання, простором зустрічей та цікавого дозвілля, простором культурних подій та громадських активностей.

В останні роки бібліотека ще й стала місцем отримання психологічної та психосоціальної підтримки для родин з дітьми, центром психологічного просвітництва, ментального здоров’я. За підтримки дитячого фонду ООН Юнісеф та благодійного фонду «Безпечне майбутнє» ми зробили простір для родин з дітьми, де надаються послуги психолога, логопеда, кризового психолога.

Наразі актуальним питанням для нас і для наших користувачів є створення безпечного простору в бібліотеці. Це й фізична безпека, яка передбачає удосконалення системи безпеки (пожежної сигналізації, системи сигналізації та відеоспостереження), дій у надзвичайних ситуаціях. Це й інформаційна безпека – захист електронних ресурсів та особистих даних користувачів, забезпечення безпечного доступу до Інтернету, включаючи блокування небезпечних сайтів та вмісту. Це й соціальна безпека, у тому числі особливості роботи з різними групами населення, включаючи людей з особливими потребами, дітей, літніх людей.

Серед найближчих планів – організація Днів Чижевського у Кропивницькому з нагоди 130-річчя від дня народження нашого земляка, українського і європейського науковця-енциклопедиста, культуролога-славіста, філософа, літературознавця, а також презентація бібліотечного медіапроєкту «Василь Сухомлинський: від батьківського порогу – у великий світ». Працюємо над створенням інформаційних хабів на базі публічних бібліотек області та навчання їх працівників комп’ютерній грамотності, користуванню послугами електронного урядування, спілкуванню у соціальних мережах, принципам інформаційної безпеки. На меті – популяризація традицій, культури, історії європейських країн під час роботи клубів розмовної англійської, німецької, французької мов, у тому числі для державних службовців та посадових осіб, внутрішньо-переміщених осіб, поліції та студентів-юристів, інших користувачів бібліотеки.

У планах День знань у бібліотеці, реалізація програми креативного розвитку дітей раннього віку, дітей внутрішньо переміщених осіб за допомогою методики Element of Play® WWO (навчання через гру та читання), презентація нових книг та нових сервісів до Всеукраїнського дня бібліотек, заходи у рамках програми ментального здоров’я, родинні читання та багато-багато цікавого, про що ми повідомляємо на нашому телеграм-каналі «Бібліотека Чижевського».

Найщиріше бажання – прокинутися у мирній, незалежній, щасливій країні!

Музикант, композитор Вадим Марченко:

– Минулого року ми створили гурт Enko-Band у складі: Владислав Чернявський (бас-гітара), Руслан Шевченко (гітара) і я (вокал, гітара, клавіші). Дали цілу низку благодійних концертів, щоб зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Також записали перший трек гурту – пісню під назвою «Календар».

На сьогодні я як композитор і аранжувальник тісно співпрацюю з поетом Анатолієм Каретним. У наших планах – випустити альбом, а у вересні плануються авторські зустрічі Анатолія Каретного, де ми будемо виконувати деякі речі з майбутнього альбому. Також активно готуємо концертну програму, яку кропивничани зможуть почути незабаром.

Важко бачити, як на наших очах щоденно гинуть сотні, ламаються долі і життя людей. Це найстрашніше, що відбувається у світі. Тому мріємо про те, щоб це скоріше закінчилося. Віримо у перемогу України, у відновлення її територіальної цілісності.

Народний майстер Віктор Сурженко:

– Родом я з Торговиці, хоча давно живу у Світловодську. За свій вік посадив дерево, і не одне, побудував дім, виростив сина. Вмію і люблю працювати руками. Пишу та випускаю самдруком книги російською та українською мовами. Отже, працюю, будую, майструю, віршую щодня.

Мрії здійснюються натужно, але мрію.

Вірю у Перемогу, вірю у добро.