“Маркет на Шкільному” – це подія, яка гуртує людей, підтримує бізнес та сприяє розвитку української культури. На “Маркеті” відвідувачі можуть відчути себе частиною спільноти, придбати вироби регіональних крафтярів та насолодитися драйвовою техно-музикою.

Ми хочемо, щоб цей захід став для нашого міста традицією, яка буде сприяти об’єднанню та згуртованості людей навколо спільних цінностей.

Що ж очікує на гостей фестивалю цього року?

Регіональний крафт: широкий спектр унікальних виробів від талановитих українських майстрів, які втілюють автентичність нашої культури;

Лекторій: цікаві та актуальні теми з мистецтва й психології, які зацікавлять людей різного віку;

Майстер-класи: можливість спробувати себе у новій ролі творця, розкрити свій потенціал та отримати нові знання;

Вулична їжа: розмаїття смачних страв від місцевих виробників на будь-який смак.

Цього року “Маркет на Шкільному” буде ще масштабнішим, адже ми врахували минулорічні побажання гостей і тепер готові дивувати.

Деталі:

Де: м. Знам’янка, проспект Шкільний

Коли: 17 серпня, початок об 11:00

Запрошуємо Вас відвідати “Маркет на Шкільному”. А також будемо вдячні за поширення інформації на сайті та у соціальних мережах.