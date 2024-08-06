Вища комісія чи суд? Юристи пояснили, як військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК

Військово-лікарська комісія відіграє ключові роль у встановленні ступеню придатності військовослужбовців до подальшої служби. Утім ВЛК – це ще й людський фактор, а отже, подекуди висновки комісії можуть містити неточності чи помилки. У такому випадку військові можуть оскаржити результати медогляду. Як саме це зробити – пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Як оскаржити рішення ВЛК?

Іноді військові стикаються з тим, що ВЛК при визначенні їх придатності до військової служби неправомірно ігнорують наявні захворювання, травми та поранення або ж визнають їх такими, що не заважають проходженню військової служби. У разі незгоди висновок ВЛК можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

«Таке оскарження можна робити, коли комісія не враховує існуюче захворювання, травми чи поранення, або в разі обрання нижчого ступеню порушення функцій організму внаслідок захворювання, травми або поранення, ніж є насправді, чи коли має місце порушення процедури проведення медичного огляду», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як оскаржити висновок ВЛК в адміністративному порядку?

Аби оскаржити висновок ВЛК в адміністративному порядку, слід звернутися до комісії, яка знаходиться вище в ієрархії, ніж та ВЛК, яка видала оскаржуваний висновок. Висновки нижчих ВЛК можна оскаржувати у регіональних ВЛК, а висновки регіональних ВЛК – у Центральному ВЛК. Висновки Центральної ВЛК можна оскаржити лише в адміністративному суді.

Для оскарження необхідно вказати на незгоду з висновком ВЛК нижчого рівня та на підстави для його оскарження, а також висловити прохання про проведення повторного медичного огляду тією ВЛК, до якої направляється це звернення.

До звернення необхідно докласти всі документи від ВЛК, висновок якої оскаржується. Варто також за можливості додати результати попередніх медичних досліджень та інші документи, які підтверджують серйозність захворювання, травми або поранення, на підставі яких вимагається проведення повторного медичного огляду (наприклад, виписка з лікарні, історія хвороби, медична картка тощо).

Скаргу, документи та копію постанови ВЛК можна особисто принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу вищої ВЛК.

Як оскаржити рішення через суд?

Для оскарження висновку ВЛК в судовому порядку необхідно звернутися з позовом до адміністративного суду за місцезнаходженням ВЛК або за вашим місцезнаходженням.

Щодо строків оскарження, то вони становлять 6 місяців з дня отримання висновку ВЛК (у разі, якщо висновок попередньо не оскаржувався в адміністративному порядку) та 3 місяці з дня отримання висновку вищої ВЛК за результатами розгляду скарги – якщо висновок оскаржувався до вищої ВЛК.

Для отримання роз’яснень щодо військово-лікарської комісії та оскарження висновків, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.