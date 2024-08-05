Штурмовикам – від Олександрії

На кошти, зібрані в Олександріії до Дня міста, придбали та передали військовим спецавтомобіль. Про це повідомляє олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.

Тоді зібрали 350 000 гривень. 90 000 гривень витратили на РЕБ для бійців із Олександрії. На решту – волонтери Координаційного центру закупили спецавто для штурмової бригади, де переважно служать жителі громади. Використовуватимуть його на Запорізькому напрямку як універсальний транспортний засіб.

– Дякую всім, хто долучився до збору та організації заходів. Також дякую за найбільші донати підприємцям Анатолію Поляцькому, Юрію Скічку, Анатолію Кузьменку, Андрію Давидовському та Павлу Фесюку! – написав Сергій Кузьменко.