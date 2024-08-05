Дочекалися з полону

Жителі села Сабатинівки Благовіщенської міської територіальної громади дочекалися свого земляка, який повернувся з полону. Йому влаштували теплу, чуттєву зустріч, на яку він довго очікував.

Григорій Сироватка перебував у полоні більше двох років. Захисник виконував бойові та спеціальні завдання із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях.

Земляка зустрічали запашним короваєм, теплими словами, квітами і обіймами. Від імені жителів громади староста села Оксана Кравчук подякувала Григорію Вікторовичу за мужність, силу духу, витривалість, патріотизм, за те, що ціною свого здоров’я боронив кордони України.

Григорій повернувся в Україну під час обміну полоненими, який відбувся 25 червня цього року. Більше місяця чоловік проходив реабілітацію, тож зустрівся із рідними та знайомими не одразу після повернення на рідну землю.

Благовіщенська громада і всі українці вірять, захисники з полону, окопів та госпіталів повернуться додому живими і здоровими, зможуть обійняти своїх рідних.