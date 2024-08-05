Електроенергія зі свого «острова»

Зробити Кропивницький енергонезалежним – над цим працюють нині у мерії. Земельну ділянку, на якій приватний інвестор побудує когенераційну станцію, виділено минулого тижня на позачерговій сесії міської ради. Проєкт назвали поетично: «Енергоострів».

Ось що розповів про це «Україні-Центр» заступник міського голови Олександр Вергун:

– Йдеться про чотири когенераційні установки. Це – величезні двигуни внутрішнього згорання, які працюватимуть на газі. Приєднані до них генератори перетворюватимуть механічну енергію на електричну. Електроенергія подаватиметься на енергоринок, місто отримуватиме її від енергопостачальної компанії. Такі установки обладнуються системами водяного охолодження. Нагріта вода подаватиметься в комунальну тепломережу. Ці установки тому й називаються когенераційними, що генерують електричну й теплову енергії одночасно. Працюватимуть вони постійно, на відміну від комунальної ТЕЦ, яка діє лише в опалювальні періоди. До речі, потужність ТЕЦ не забезпечує потреб Кропивницького в електроенергії.

Компанія, яка побудує в Кропивницькому когенераційні установки, здійснила вдалі проєкти в інших містах, зокрема в Одесі, Миколаєві, Луцьку. В Одесі використовується біогаз, добутий на звалищі, це – результат розкладання відходів.

Міська рада отримує звернення й від інших компаній, які спеціалізуються на генерації електроенергії з газу. Наше завдання – подбати про повну енергетичну незалежність міста, попередити блекаути. На це нас націлює і державне керівництво.