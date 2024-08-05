Творчому роду нема переводу

У селі Водяне Добровеличківської ОТГ живе унікальна родина Гонташів. Усі її члени уміють і люблять вишивати. Мати Любов Іванівна, батько Василь Васильович, троє синів – Василь, Володимир, Віталій, доньки Валентина та Марія. А нещодавно залучили ще й онуків.

У створенні творчих робіт майстри віддають перевагу «хрестику». Головні елементи вишивки сорочок, рушників, підзорників, наволочок, серветок – квіти та геометричні орнаменти. Василь Васильович вишиває ще й ікони.

Вишивки родини відрізняються витонченою майстерністю, творчою фантазією, високим смаком, різноманітністю композицій. В їхній колекції рушник довжиною 10 метрів, на якому вишиті орнаменти більшості областей України.

Любов Іванівна та Василь Васильович народилися на Івано-Франківщині. Познайомились, коли були студентами коломийського ПТУ №14. Цей союз переріс у міцні подружні відносини, яким невдовзі виповниться 45 років. Там же на Франківщині народилися їх сини Василь, Володимир і Віталій.

1986 року родина переїхала у Добровеличківський район, село Водяне Липнязької сільської ради.

Приїхавши сюди, вони привезли у наш край кращі традиції вишивки з Івано-Франківщини.

Будучи по натурі людьми працьовитими, небайдужими, непосидючими і творчими, вони не замкнулися у своєму обійсті, а ведуть активне громадське життя, діляться своїми талантами з іншими людьми, як у селі, районі, області.

Ще у 2002 році Гонташі взяли участь у виставці в м. Києві, де їх роботи були представлені у Малому виставковому залі Палацу мистецтв «Український дім» у рамках Всеукраїнської акції «Мистецтво одного села». Наступна виставка була на Всеукраїнському фестивалі родинної творчості у Києві 2004 року. З того часу вишивки родини Гонташів постійно експонуються на обласних та районних виставках: обласні виставки родинної творчості, обласні виставки-ярмарки до незалежності України (2010 – 2012), обласна виставка-конкурс «Кращий рушник Кіровоградщини» до 20-ї річниці незалежності України (2011), виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Торжество благодаті, сумління, таланту», виставка майстрів «Калиновий розмай» в рамках Все­українського фестивалю-конкурсу «Калиновий спів» (2012), виставки на музейно-туристичному фестивалі у Кропивницькому (2014, 2016, 2017), у презентації Добровеличківського району на «Покровському ярмарку», що проходив під час Міжнародної агропромислової виставки «Агро-Експо».

Гонташі – учасники виставок вишивок в рамках поетичного марафону «Історія України у віршах», започаткованого Добровеличківським краєзнавчим музеєм у 2016 році до Дня незалежності України. Займаючи активну громадянську позицію, родина не стоїть осторонь заходів, що проводяться як у музеї, так і в районному масштабі, завжди відвідують всі заходи, серед яких виставки колежанок-вишивальниць, поетичні читання, презентації поетичних збірок та культурно-просвітницькі заходи до державних свят. Родина Гонташів також активно співпрацює з Липнязьким народним краєзнавчим музеєм (завідуюча Ольга Голоцван).

За останні декілька років Любов Іванівна стала членом нашого найповажнішого, знаменитого і знаного не тільки в районі та області народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Червона калина» Липнязького палацу культури (керівниця – кавалерка ордена Княгині Ольги Віра Огреба).

Творча родина взяла участь у популярній телепрограмі Першого національного телеканалу «Фольк-music», у випуску присвяченому творчості жителів Липнязької територіальної громади.

Разом із вишивками оселю Гонташів прикрашають більше 70 грамот, подяк і дипломів за участь у виставках і конкурсах.

Микола Кузьмович, смт Добровеличківка.