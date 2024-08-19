Зупинитися у скорботі на п’ять хвилин

З минулої суботи щоранку на п’ять хвилин зупиняються машини у центрі Кропивницького. У цей же час по всьому місту стає громадський транспорт.

Так розпорядився минулого тижня виконавчий комітет Кропивницької міської ради. Коментуючи це рішення («Про організацію церемонії вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України»), секретар міської ради Олег Колюка нагадав, що вся країна третій рік щоранку вшановує загиблих у теперішній війні загальнонаціональною хвилиною мовчання, під час якої у Кропивницькому на головній площі відбувається місцевий ритуал – звучать Дзвони пам’яті, виготовлені зі снарядних гільз.

– Щоб іще більше залучити громаду до вшанування пам’яті Героїв, ми й прийняли це рішення і закликаємо кожного не ігнорувати ініціативу.

За словами Олега Колюки, рішенням передбачено щоранкове, з 8:58 до 9:03, зупинення всього транспорту, пішоходів і виробничих процесів на відрізку вулиці Великій Перспективній від Преображенської до Шевченка. За порядком на дорозі пильнуватиме поліція. У цей же час має зупинитися по всьому місту транспорт, який здійснює пасажирські перевезення (і комунальний, і приватний).

– Просимо врахувати це водіїв інших транспортних засобів та зупинятися також.

Міська влада закликає усіх кропивничан, особливо працівників магазинів, закладів громадського харчування та офісів, призупиняти в цей час роботу і виходити на вулицю.

Скорботності цим п’яти хвилинам додає аудіо, створене акторами театру імені Кропивницького, яке лунає з динаміків, встановлених на будівлі міської ради. Тривають перемовини із суб’єктами господарювання, щоб ті також доєдналися до цієї звукової трансляції.

За словами Колюки, рішення виконавчого комітету передбачає лише вирішення організаційних питань, і міська влада не може примусити кожного кропивничанина його виконувати, усе залежить від того, наскільки людина свідома як громадянин.