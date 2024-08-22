Як отримати посвідчення члена сімʼї військовослужбовця, який зник безвісти

*Статус члена сімʼї військовослужбовця, який зник безвісти під час

проходження військової служби, підтверджує відповідне посвідчення.

Як отримати посвідчення — пояснюють юристи Українського ветеранського

фонду.*

Для одержання посвідчення члена сімʼї військовослужбовця, який зник

безвісти під час проходження військової служби, необхідно звернутись із

заявою у довільній формі до:

*

територіального центру комплектування та соціальної підтримки — про

видачу посвідчення члена сім’ї військовослужбовця Збройних сил або

Держспецтрансслужби, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час

проходження військової служби;

*

уповноваженого структурного підрозділу (органу), на який

покладаються функції з видачі посвідчень, — про видачу посвідчення

члена сім’ї військовослужбовця СБУ, Управління державної охорони,

розвідувальних органів, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби,

Національної гвардії, який загинув (помер) чи пропав безвісти під

час проходження військової служби.

До заяви потрібно додати:

*

витяг із наказу про виключення військовослужбовця зі списків

особового складу у зв’язку із визнанням його судом безвісно

відсутнім або копію такого наказу;

*

рішення суду про визнання військового безвісно відсутнім.

Зверніть увагу: в разі отримання рішення про визнання особи безвісно

відсутньою виплата грошового забезпечення для членів родин такого

військовослужбовця припиняється.

/Якщо ви потребуєте додаткових розʼяснень чи юридичної допомоги з інших

питань — звертайтеся до юристів Українського ветеранського фонду.

Безплатну індивідуальну консультацію можна отримати через спеціальну

платформу юридичної та психологічної підтримки —

https://hotline.veteranfund.co m.ua/

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Цей проєкт став можливим завдяки програмі“Український фонд швидкого

реагування

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яку втілюєIREX

<https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=f5c6e bd88d&e=9cd21a3a00>

за підтримки Державного департаменту США./