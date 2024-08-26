Неймовірний камбек!

Чи було колись таке, щоб «гірники» поступалися в чемпіонаті України, маючи перевагу в два м’ячі?

Такий безбарвний «Шахтар» – без думки в атаці, без агресії, з величезними проблемами в захисті – пригадується лише за тренерства ван Леувена, але ж Маріно Пушич працює вже певний час і повинен знати можливості своїх виконавців. Та виходить так, що розгромна перемога над «Ворсклою» зіграла з донеччанами злий жарт. Тому що далі всі ці вартісні бразильці та українські збірники не змогли здолати «Полісся», ледь виграли в дебютанта УПЛ «Лівого берега» та зазнали такої поразки від «Олександрії», про яку ще довго будуть пам’ятати.

Два голи команди Пушича на початку зустрічі були де в чому випадковими – гості не переважали своїх суперників і не заслуговували такої переваги. Спочатку Шабанов вразив головою власні ворота після прострілу Азарова, а потім той таки Шабанов трохи підкорегував головою м’яч після удару Криськіва.

Та, схоже, Руслан Ротань нарешті віднайшов баланс молоді та досвіду. Команда вже не грає у контроль м’яча заради контролю, а досвідчені новачки додали колективу впевненості. Ну й Безера в цьому сезоні виблискує. А лідером «Олександрії» залишається Кирило Ковалець. Додав і Калюжний.

Команда не зламалася, отримавши такий нокдаун, а додала в швидкості й почала відповідати. Правда, камбек розпочався з дитячої помилки Азарова, який віддав м’яч Філіпову. Форварду залишалося лише скористатися таким «подарунком». А потім у гравців «Шахтаря» пішла суцільна колективна безвідповідальність, коли вони дали прийняти передачу Калюжному, просунутися на ударну відстань і смачно вразити верхній кут воріт Різника.

Перерва не пішла на користь чемпіонам України. Олександрійці продовжували виглядати краще в швидкісному та комбінаційному футболі. І спочатку Бондарь «привіз» пенальті, а Філіпов його не без проблем реалізував. А потім Олександр втік від трьох опікунів ледь не від центру поля й зробив рахунок вже загрозливим для «Шахтаря». Але «гірники» не перебудувалися, не додали в активності й майже нічого не створювали. Не вплинули на гру й численні заміни. Натомість господарі поля були небезпечнішими й мали шанси збільшити свою перевагу. Шальний гол Педріньо у компенсований час вже нічого не змінив. «Олександрія» заслужила цю перемогу – 4:3 й віддавати її не збиралася.

Отже, команда Руслана Ротаня здобуває третю вікторію поспіль і виходить в лідери УПЛ. «Шахтар» же відверто розчарував і відпустив конкурентів у боротьбі за чемпіонство вже на відстань шести очок.