Скорегували бюджет і підтримали ОСББ

На XXV засіданні дев’ятої сесії Кропивницької міської ради, що відбулося 10 вересня, депутати внесли зміни до рішення «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік», затвердили Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2028 роки.

За інформацією очільниці фінансового управління Любові Бочкової, зазначеним рішенням міської ради пропонується залучити до бюджету Кропивницької міської територіальної громади у 2024 році міжбюджетні трансферти на загальну суму 49,8 мільйона гривень, із них:

– субвенцію з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) по 4-х закладах загальної середньої освіти на суму 40,8 мільйона гривень та для співфінансування цих заходів з бюджету територіальної громади передбачили 23,5 мільйона гривень;

– субвенцію з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 8,9 мільйона гривень та для співфінансування цих заходів з бюджету територіальної громади передбачили 3,8 мільйона гривень;

– субвенцію з обласного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» у сумі 40,7 тисячі гривень;

– іншу дотацію на оплату енергоносіїв закладів, в яких проживали внутрішньо переміщені особи на суму 66,8 тисячі гривень.

– Цим рішенням надається субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 2,5 мільйона гривень, із них 1,5 мільйона гривень для І Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Кіровоградській області на матеріально-технічне забезпечення та один мільйон гривень для ГУ ДПС у Кіровоградській області на виконання повноважень, – додала Любов Бочкова. – Крім того, за пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету громади по управлінню охорони здоров’я передбачили 3,3 мільйона гривень на будівництво двох розвідувально-експлуатаційних свердловин міської лікарні швидкої медичної допомоги та на будівництво двох майданчиків для розміщення генераторів на території ЛШМД та поліклінічного відділення №5 КНП «Поліклінічне об’єднання». Також виділили додатково 42 мільйони гривень для забезпечення медичним обладнанням операційного блоку ЛШМД для проведення оперативних втручань та діагностичних обстежень пацієнтів.

З метою облаштування приміщення для розміщення ВПО цим рішенням депутати виділили 400 тисяч гривень для проведення ремонту частини приміщення гуртожитку ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ».

Відтепер ОСББ зможуть отримати фінансову підтримку з міського бюджету на умовах співфінансування 90/10 на вирішення нагальних проблем із утримання житлових будинків.

Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2028 роки визначає особливості проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирних будинків щодо їх належного утримання, шляхом внесення дольової участі в ремонти житлових будинків.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 54,360 мільйона гривень на 2024-2028 роки.

Як зазначив начальник головного управління житлово-комунального господарства міської ради Віктор Кухаренко, мета програми – впровадження та реалізація додаткових механізмів для підтримки ОСББ.

– Станом на 1 січня 2024 року у Кропивницькому створено та функціонує 115 ОСББ, в управлінні яких перебуває 149 багатоповерхових будинків, що становить 13,9% житлового фонду громади. В обслуговуванні комунальних підприємств, які надають послугу з управління багатоквартирними будинками, перебуває 860 житлових будинків. Утримання та обслуговування багатоповерхових будинків, що перебувають у власності Кропивницької міської територіальної громади, здійснюють 5 комунальних підприємств та одне товариство з обмеженою відповідальністю. Комунальні підприємства – надавачі послуг – не мають фінансових ресурсів на проведення ремонтних робіт капітального характеру в багатоквартирних житлових будинках, оскільки порядком формування ціни послуги з управління багатоквартирними будинками не передбачено витрат на їх проведення, що призводить до погіршення стану житлового фонду міста. Відповідальність за проведення капітального ремонту житлового фонду покладено безпосередньо на його співвласників, – пояснив Віктор Кухаренко. – Враховуючи збільшення кількості старого та аварійного житлового фонду громади – аварійність покрівель будинків, зношеність внутрішньобудинкових інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання), ліфтове обладнання та обладнання електрощитових застаріле, енергоємне, необхідна координація спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, співвласників багатоповерхових будинків, у яких створено ОСББ. Свідомі співвласники готові інвестувати у свої багатоквартирні будинки, і міська влада має підтримувати ініціативи та прагнення жителів поліпшувати побутові, соціальні та культурні умови проживання.

Кропивницька міська рада може надавати підтримку тим ОСББ, які самі ініціюють проведення капітальних ремонтів шляхом співфінансування. Це дозволить співвласникам багатоквартирних будинків вирішити нагальні проблеми, відзначив секретар міської ради Олег Колюка.

– Кошти можуть використовуватися на заміну інженерних мереж, вікон, дверей, утеплення фасадів тощо. Єдине застереження – сума з бюджету не може перевищувати 1,8 мільйона гривень. ОСББ – сьогодні найбільш прогресивна форма управління житлом. Тому ця програма може бути додатковим стимулом для створення ОСББ у Кропивницькому. До речі, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків брали активну участь у розробці цієї програми, – підкреслив Олег Колюка.

Депутати міської ради одноголосно затвердили Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2028 роки.

Наостанок міська рада прийняла рішення про відновлення трансляції сесійних засідань та засідань постійних комісій в режимі реального часу.