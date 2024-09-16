І знову корона

Мабуть, усі вже знайомі з інформацією стосовно збільшення захворюваності на вірусні інфекції, у тому числі на коронавірус. Яка зараз ситуація на Кіровоградщині, розповіла головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук.

– Епідемічна ситуація з коронавірусною хворобою сьогодні нестабільна і викликає напруження. Минулого тижня лабораторно підтверджено циркуляцію на території нашої області нового субваріанту коронавірусу – FLIRT. Він зареєстрований у шести мешканців області – захворіли троє дорослих і троє дітей. Чотири випадки FLIRTу зареєстровані у Кропивницькому – у 3-місячного хлопчика і 3-х дорослих, 41-річної жінки та двох чоловіків 35-ти та 41 року, також один випадок у Катеринівській територіальній громаді Кропивницького району, у 11-місячної дівчинки, і один випадок у Піщанобрідській територіальній громаді Новоукраїнського району – у 6-місячної дівчинки.

Наразі ми можемо сказати, що в області циркулює дві підлінії «Омікрону» – Jenny та FLIRT. Захворюваність на коронавірус продовжує зростати з другої половини липня. Якщо до середини липня ми реєстрували від двох до чотирьох-шести випадків коронавірусної хвороби на тиждень, то за останній тиждень зареєстровано 313 нових лабораторно підтверджених випадків у 294 дорослих і 19 дітей. Сьогодні продовжують лікування 330 пацієнтів, серед них 23 дитини. За останні 7 днів летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби не зареєстровано.

– Яка ситуація в місті з вакцинацією? Останнім часом у поліклініці казали, що вакцин поки що немає…

– Хочу наголосити, що вакцинація є одним із ефективних методів профілактики інфекційних захворювань, у тому числі і коронавірусної хвороби Kovid-19. В області діють на постійній основі 95 пунктів профілактичних щеплень і 3 центри масової вакцинації від Kovid-19. Центри масової вакцинації розміщені у Бобринці, Світловодську та Знам’янці. У Кропивницькому вакцинацію від Kovid-19 можна провести в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги N1 і N2, а також у пункті щеплення амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селищі Гірничому. 4 вересня Кіровоградська область отримала 3000 доз вакцини «Файзер-Омікрон» для дорослого населення і 300 доз для дітей віком від 5 до 11 років.

– Який перебіг цього субваріанту «Омікрону»? Чи відрізняється від попередніх?

– Якихось особливостей, які відрізняли би варіант FLIRT від класичного варіанту чи варіанту Jenny на початкових стадіях хвороби лікарі не відмічають, також, за інформацією медичних працівників, жодних нових симптомів, притаманних коронавірусу, у FLIRTу не знайшли. Клінічні прояви коронавірусу загальновідомі: біль під час ковтання, чхання, підвищення температури до 38-39 градусів, нежить, головний біль, кашель, можуть бути прояви гіпоксії, лихоманка, м’язові болі. Багато хворих відмічають втрату смаку й нюху. Період зараження на FLIRT такий самий, як і у попередніх варіантів, – протягом 2-3 днів після контакту з хворим людина заражається. Як і в разі попередніх варіантів, у деяких людей живий вірус може виявлятися навіть протягом тижня після появи перших симптомів, а в декого після лікування і начебто покращення стану можуть знову повторно з’явитися прояви хвороби.

– Виявити коронавірус можна тільки тестом?

– Так, підтвердити захворювання можна за результатами лабораторних досліджень, або ПЛР-досліджень, коли беруть мазок з носової порожнини чи зіву і через 3-4 години надаємо результат, чи є в людини коронавірус, чи немає. Також можна зробити швидкий тест прямо на прийомі в сімейного лікаря, результат якого відомий вже за 15-20 хвилин. Хочу сказати, що вакцинація, а також тестування коронавірусної хвороби в нас безкоштовне.

– Чи потрібен зараз масковий режим чи якісь обмеження?

– Ні. З минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я, а потім і Міністерство охорони здоров’я України вивели Ковід-19 з групи особливо небезпечних хвороб, карантини скасовані, коронавірус зараз віднесений до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Але не треба забувати, що з початку жовтня підвищується захворюваність на гострі респіраторні захворювання та грип, і разом з ковідом це може підвищувати рівень захворюваності. Тож потрібно вживати методи профілактики, зокрема вакцинацію, уникати контактів з хворими з будь-якими проявами респіраторних інфекцій, використовувати дезінфектанти, антисептики, ізолювати хворих, на хворого обов’язково одягати маску, щоб він не розповсюджував вірус в оточуюче середовище, адже механізм його розповсюдження – повітряно-крапельний.