Нехай буде Кам’янець

Верховна Рада минулого тижня постановила перейменувати 327 населених пунктів та чотири райони. Як зазначається в постанові, їхні попередні назви містили символіку російської імперської політики або не відповідали стандартам державної мови. Серед перейменованих сіл і селищ – дев’ять на Кіровоградщині. Назви шістьох були пов’язані з Першим травня – Міжнародним днем солідарності трудящих, який широко відзначався в СРСР і не скасований в незалежній Україні, хоча назву його трохи підрихтували, тепер це – День праці.

І от селище Єлизаветградку Кропивницького району перейменовано на Гайдамацьке, селище Новгородку Кропивницького району – на Кам’янець, село Перше Травня Кропивницького району – на Здорівку, село Першотравенку Кропивницького району – на Тернове, селище Першотравневе Кропивницького району – на Пелагеївку, село Первомайськ Новоукраїнського району – на Станцію Ташлик, село Первомайське Новоукраїнського району – на Валуївку, селище Балахівку Олександрійського району – на Інгулецьке, село Першотравневе Олександрійського району – на Староганнівку.

Деякі з нових назв – забуті старі. Наприклад, Валуївка, Здорівка. А от Кам’янець – цілком свіжий топонім. Так перейменовано Новгородку за ініціативою тамтешнього жителя Анатолія Малінського. Цю пропозицію він висловив наприкінці минулого року, коли Новгородківська селищна рада проводила громадські слухання з цього питання. Озвучувалися й інші варіанти від людей: Квітуча Балка, Тернівка, Кам’янка, Кришталеве. Повернутися до назви Куцівка (так спочатку називався цей населений пункт, заснований 1768 року запорозь­ким полковником Бугогардівської паланки Панасом Куцим) не пропонувалося, оскільки Куцівка неподалік уже є. А залишати назву Новгородка не можна, оскільки це – імперська назва (Новгородкою військове поселення стало 1822 року, на честь Новгородського полку, який тут квартирував). Селищні депутати визнали найкращим варіант від Малінського. Обгрунтовується він просто: селище розташоване біля річки Кам’янки. Парламенту сподобалося, і він ухвалив остаточне рішення.

Декілька місяців тому ця ж Новгородківська селищна рада схвалила для підпорядкованого села Перше Травня нову назву – Травневе, нічого кращого не придумали. У Верховній Раді така недокомунізація не пройшла. Очевидно, в Українському інституті національної пам’яті, який подає у парламент такі пропозиції, з’ясували першу назву села, і воно знову стало Здорівкою.

Віктор Іваненко, «УЦ».