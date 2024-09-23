Нехай буде Кам’янець

Верховна Рада минулого тижня постановила перейменувати 327 населених пунктів та чотири райони. Як зазначається в постанові, їхні попередні назви містили символіку російської імперської політики або не відповідали стандартам державної мови. Серед перейменованих сіл і селищ – дев’ять на Кіровоградщині. Назви шістьох були пов’язані з Першим травня – Міжнародним днем солідарності трудящих, який широко відзначався в СРСР і не скасований в незалежній Україні, хоча назву його трохи підрихтували, тепер це – День праці.
І от селище Єлизаветградку Кропивницького району перейменовано на Гайдамацьке, селище Новгородку Кропивницького району – на Кам’янець, село Перше Травня Кропивницького району – на Здорівку, село Першотравенку Кропивницького району – на Тернове, селище Першотравневе Кропивницького району – на Пелагеївку, село Первомайськ Новоукраїнського району – на Станцію Ташлик, село Первомайське Новоукраїнського району – на Валуївку, селище Балахівку Олександрійського району – на Інгулецьке, село Першотравневе Олександрійського району – на Староганнівку.
Деякі з нових назв – забуті старі. Наприклад, Валуївка, Здорівка. А от Кам’янець – цілком свіжий топонім. Так перейменовано Новгородку за ініціативою тамтешнього жителя Анатолія Малінського. Цю пропозицію він висловив наприкінці минулого року, коли Новгородківська селищна рада проводила громадські слухання з цього питання. Озвучувалися й інші варіанти від людей: Квітуча Балка, Тернівка, Кам’янка, Кришталеве. Повернутися до назви Куцівка (так спочатку називався цей населений пункт, заснований 1768 року запорозьким полковником Бугогардівської паланки Панасом Куцим) не пропонувалося, оскільки Куцівка неподалік уже є. А залишати назву Новгородка не можна, оскільки це – імперська назва (Новгородкою військове поселення стало 1822 року, на честь Новгородського полку, який тут квартирував). Селищні депутати визнали найкращим варіант від Малінського. Обгрунтовується він просто: селище розташоване біля річки Кам’янки. Парламенту сподобалося, і він ухвалив остаточне рішення.
Декілька місяців тому ця ж Новгородківська селищна рада схвалила для підпорядкованого села Перше Травня нову назву – Травневе, нічого кращого не придумали. У Верховній Раді така недокомунізація не пройшла. Очевидно, в Українському інституті національної пам’яті, який подає у парламент такі пропозиції, з’ясували першу назву села, і воно знову стало Здорівкою.
Віктор Іваненко, «УЦ».
Світ тримається на таких, як він