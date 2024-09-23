Епідемія пухирчатки звичайної чи просто шкурний інтерес?

стаЗ початку великої війни затамувавши подих слідкуємо за регулярними повідомленнями СБУ й ДБР про викриття по всій країні очільників ТЦК та ВЛК. На третьому році склалося враження, що беззаконня чиниться скрізь, крім Кропивницького. І от на тобі: минулого тижня затримано за підозрою в хабарництві голову позаштатної військово-лікарської комісії, яка діє при Кропивницькому ТЦК, та лікарку місцевого комунального медзакладу.

Повідомлення ДБР проілюстроване знімками обох підозрюваних (щоправда, із розмитими обличчями) та грошей, якими ті начебто саме ділилися між собою, коли нагрянули оперативники. Прес-служба ДБР розповіла, що голова ВЛК з весни нинішнього року брав гроші з чоловіків, які не хочуть служити у війську, і чималенькі – від двох до десяти тисяч доларів. (А що ви хотіли? Така послуга й не може бути дешевою, адже йдеться про визнання людини непридатною до військової служби і виключення з обліку.)

Ось що з’ясувала «УЦ» про підо­зрюваних. Він – лікар-хірург вищої категорії. Коли почалася велика війна, завідував хірургічним відділенням у лікарні на Луганщині. На початку березня 2022-го майже весь персонал закладу евакуювався, а завідувач хірургічного відділення продовжував лікувати, у бойових умовах проводив операції. Про це уся Україна тоді дізналася із ЗМІ.

Через якийсь час лікар перебрався у Кропивницький. Працює ендоскопістом у тому ж медзакладі, релокованому з Луганщини на Кіровоградщину. Ще й влаштувався лікарем-хірургом в місцевій комунальній лікарні. Тут його призначили головою позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при ТЦК та СП.

Як зазначається в ухвалі Кіровського районного суду за 13 вересня про взяття під варту, він – учасник бойових дій, нагороджений медалями та іншими відзнаками. А ось як у цій ухвалі описано злочин, який інкримінується голові ВЛК: змовившись з лікаркою поліклінічного Кіровоградського обласного дерматологічного центру, вимагав у такого-то військовозобов’язаного гроші за висновок про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з обліку; 11 вересня 2024 року близько 10 години 30 хвилин у кабінеті № 10 дерматологічного центру той чоловік передав лікарці дві тисячі доларів США, частину з яких вона того ж дня, о 10:45, передала голові ВЛК.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про взяття голови ВЛК під варту. Підозрюваний просив м’якішого запобіжного заходу. Запевняв, що не перешкоджає слідству, обіцяв справно виконувати обов’язки підозрюваного. Казав, що невинуватий, що став жертвою провокації. Захисник теж говорив про необґрунтованість підозри, нагадав і про нагороди, які має клієнт.

Суддя постановив тримати підо­зрюваного під вартою два місяці, але дав можливість вийти на волю – за умови внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень.

Того ж дня у тому ж суді визначено запобіжний захід лікарці дерматологічного центру. Немолоду хвору жінку з інвалідністю третьої групи теж відправили в ізолятор на два місяці, звідки зможе вийти після внесення 242 тисяч гривень застави. До речі, і вона заперечує обвинувачення в свій бік.

А тепер – про найцікавіше. Як відомо, новий закон про мобілізацію не передбачає обмеженої придатності до військової служби, тепер ти або придатний, або ні. Багатенько діагнозів, на підставі яких раніше складалися висновки про напівпридатність, тепер не звільняє від мобілізації. У переліку болячок, які вже не заважають захищати країну, – і цукровий діабет, і гепатит та гіпертонія у нескладних формах, і безсимптомний ВІЛ, і хвороба Паркінсона. Про непридатність через коросту та гонорею й мови немає: намаж хворі місця маззю й готуйся служити. І це справедливо, бо серед тих, хто воює і ще невідомо коли демобілізується, – чимало хворих, серед них – і недоліковані поранені, і недообстежені під час мобілізації. Та все ж у списку недугів, які й нині звільняють від мобілізації, є й шкірні. Серед них – пухирчатка звичайна. Нехай вас не заспокоює означення «звичайна» – це дуже неприємна хвороба, клістиром та замотуванням в холодне простирадло (методи, описані в романі про Швейка) не лікується. Невже у Кропивницькому епідемія пухирчатки?

Віктор Іваненко, «УЦ».