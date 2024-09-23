Всього 270 і лелека, який зійшов з герба міста

План заходів до Дня міста Кропивницького не розповсюджувався. Та й план був умовний – війна, тривоги, нещодавня трагедія з ворожим дроном. Дата є дата, тому її треба відзначити. Тим паче нашому місту цього року 270. Тому…

Напередодні саме Дня, у п’ятницю, відбувся досить камерний захід. Щоправда, місце було обране атмосферне, просторе, бо військовим передавали маскувальні сітки, які плели в усіх навчальних закладах Кропивницького і навіть в інших регіонах. Кропивницькому – 270 років, сплели сіток загальною довжиною 270 метрів. Хоча заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін сказав, що насправді набагато більше.

На площі перед міськрадою було розтягнуто кілька сіток, більшість була вже готова до відправки. Військові машини і власне військові були поруч. Тобто щойно закінчаться урочистості – все вантажать й везуть в гарячі точки на фронт.

Вручили подяки волонтерам й почали розходитися. Раптом на площу, до людей прилетів лелека. Не боявся, важно проходжувався, уважно роздивлявся. Йому винесли води, і птах якийсь час пробув на клумбі, потім полетів. Хтось сказав, що це добрий знак, бо лелека – символ добра, благополуччя, народний символ України. Хтось зазначив, що лелека ожив і злетів з герба Кропивницького. В тому, що це добрий знак, ніхто не сумнівався.

У суботу заходів було більше. Щоправда, людей було небагато. Усе, що відбувалося, було пов’язане з волонтерством, а значить, з допомогою військовим. Містяни пам’ятають традицію пригощати охочих то величезним пирогом, то плачиндою. Цього року був 270-кілограмовий торт, який виготовили кондитери кафетерію «Імаджинаріум». Пригощали, але за донати. На зібрані кошти мають придбати тепловізор для ЗСУ.

На Театральній також за донат можна було придбати піцу. Її готували на дровах в спеціальній печі на колесах, яка проїхала по всій лінії фронту. Наші захисники також ласували піцою.

Творчі волонтери співали, проводили майстер-класи, продавали різноманітні вироби, книги, «сувеніри» з фронту. Всюди стояли скриньки з написом «На ЗСУ». На місці, де раніше була Дошка пошани, з’явився новий мурал. Дуже стильний. Це вже третій стінопис, який створив в нашому місті Олександр Брітцев. І клумбу там, біля пам’ятника першому трамваю, оновили.

А ще в День міста саджали дерева. Нова Алея пам’яті простяглася вздовж відремонтованої вулиці Академіка Тамма. 270 дерев висаджені на знак вшанування пам’яті Героїв-земляків, які віддали своє життя за Україну. У заході взяли участь родини загиблих воїнів, місцеві жителі, представники міської та обласної влади. Головна агрономка міста Альона Ворона розповіла, що для алеї обрали сливи «Піссарді», яким уже три роки. Вибір саме цих дерев не випадковий: вони відрізняються гарним зовнішнім виглядом, пурпуровим листям, стійкістю до міських умов і чудово витримують загазованість повітря. Навесні дерева вкриються білими або рожевими квітами.

Це не всі дерева, висаджені до Дня міста. Переміщений до Кропивницького Херсонський державний аграрно-економічний університет на проспекті Університетському заклав сквер – студенти та викладачі висадили перші 15 катальп, які виростили у розпліднику закладу. Обіцяють за ними доглядати.

На площі перед міськрадою була влаштована яскрава святкова фотозона з 270-ти повітряних кульок жовтого і синього кольорів. Вона працювала протягом всього дня.

Третій в умовах повномасштабної війни день народження Кропивницького пройшов під гаслом «Місто – трудівник, місто – воїн, місто – волонтер». Під час урочистостей в театрі Кропивницького начальник ОВА Андрій Райкович, крім відзнак і нагород достойним землякам, вручив сертифікат на 2 мільйони 300 тисяч гривень для матеріально-технічного забезпечення представнику військової частини А 1785, сертифікат на 5 мільйонів гривень для матеріально-технічного забезпечення представнику військової частини А 2077 – 3-го полку Сил Спеціальних Операцій ЗСУ імені Святослава Хороброго, сертифікат на 5 мільйонів гривень для матеріально-технічного забезпечення представнику військової частини А 1736 – 57-мої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Сертифікат на 15 мільйонів гривень для матеріально-технічного забезпечення отримала військова частина А 7049 – 121-ша окрема бригада територіальної оборони.