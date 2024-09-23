Знижка, яка не всім по кишені

Не один рік сотні тисяч українців, які вже звикли зимувати без дорогого і неякісного теплопостачання (відмовилися від нього на користь квартирних електроконвекторів тощо), вважали, що користуються електроопаленням. Нещодавно їм пояснили: ніяке це не електроопалення, це – обігрів електрикою. А щоб електрообігрів став називатися електроопаленням, потрібно всього-на-всього заплатити кілька тисяч гривень. Миттю запропонували свої послуги фірми, готові взяти ці гроші в обмін на проєкт улаштування електроопалення.

Звісно ж, більшості споживачів і на думку не спало б платити такі гроші за якийсь там папірець, якби наш дорогий уряд не спокусив їх пільговим тарифом на електрику, яка використовується для опалення. Так, підвищивши у червні тариф на електроенергію більш ніж у півтора рази (було 2,64 гривні за кВт-год, стало 4,32), Кабмін дав можливість платити за попередньою ціною власникам електроопалювального обладнання. Щоправда, тільки в опалювальний сезон (з жовтня по квітень) і до двох тисяч кВт-год у місяць. А якщо встановлено двозонний лічильник, спожита уночі електроенергія коштує ще дешевше – по 1,32 гривні за кВт-год. Народ, звісно, кинувся в обленерго, де йому культурно роз’яснили, що не всяке електроопалення є таким насправді. І запропонували легалізувати його.

Кропивничанка Ганна – та хіба тільки вона! – не повірила почутому.

– Декілька років тому у міській раді я отримала дозвіл на відключення своєї квартири від центрального опалення. При цьому обов’язковою умовою було подати проєкт індивідуального опалення. Я виконала цю умову. Спеціалізована фірма облаштувала в моїй квартирі електроопалення, відповідні документи є у міській раді. Вважаю, обленерго саме може звернутися в міську раду і на підставі документів, які там зберігаються, призначити таким, як я, пільговий тариф. Я написала в обленерго листа з проханням обґрунтувати вимоги щодо так званого узаконення електропалення, яке давно узаконене.

«Кіровоградобленерго» дало їй відповідь, яка зводиться до такого: хочете електроенергію по 2,64 гривні за кВт-год – подбайте про уведення електроопалювального устаткування в експлуатацію. У відповіді є посилання на законодавство – Протокол узгоджувальної наради щодо визначення порядку обладнання споживачами житлових будинків електроопалювальними установками, ухвалений 21 червня нинішнього року на нараді в НКРЕКП за участі представників Міністерства енергетики України, Державної інспекції енергетичного нагляду України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. До того протоколу додано Алгоритм введення в експлуатацію електроопалення. На сайтах ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» та ПрАТ «Кіровоград­обленерго» (обидві розташовуються у висотці напроти Кропивницького апеляційного суду, одній платимо за електроенергію, іншій – за її розподіл) викладено зміст цього алгоритму. У тексті на сайті обленерго зазначається: «Електроопалювальні установки, які були обстежені представниками ПрАТ “Кіровоградобленерго”, відповідно до реалізованих технічних умов та проєктних рішень, і введені в експлуатацію до 01.06.2024 р. залишаються чинними. ПрАТ “Кіровоградобленерго” самостійно надасть постачальнику інформацію по електроопалювальних установках, введених в експлуатацію до 01.06.2024 р.».

Також на сайті «Кіровоградобл­енерго» опубліковано посилання на сюжет «Суспільного», де начальниця сервісного центру компанії Віта Нічишина пояснює: електроопалення – це те, яке введене в експлуатацію обленерго:

– Тобто ті споживачі, які влаштували його, потім з документами звернулися в обленерго і отримали документ на руки, то вони дійсно мають офіційно влаштоване. На жаль, всі інші споживачі, які його влаштували й думають, що воно в них є оформлене… Ні, це просто обігрівальні прилади, улаштовані, як, приміром, той же кондиціонер чи електроплита.

Тепер, коли уряд зробив знижку на електрику для опалення, народ кинувся оформляти своє приладдя. В обленерго – черги. Через це компанія навіть скоротила перелік документів, які слід подавати для легалізації електроопалення. Зокрема, уже не вимагає дозволів від органів місцевого самоврядування та техпаспортів на електроприлади. Але обов’язково потрібен проєкт електроопалювального устаткування. Якщо споживач мешкає в багатоквартирному будинку, треба ще й згода ЖЕО чи ОСББ (люди кажуть, із цим можливий клопіт) та акт про від’єдання від центрального опалення. Проєкт можна замовити в обленерго чи іншій ліцензованій організації. За словами людей, які уже заходилися узаконювати електроопалення, вартість проєкту – мінімум дві тисячі гривень. Далі представник обл­енерго обстежить електроустаткування, за що треба заплатити ще кількасот гривень. Якщо приладдя влаштує представника обленерго, споживач отримає паспорт точки розподілу, де буде вказано, що житло – з електроопаленням. (На цій стадії теж не виключаються проблеми: можливо, допотопна проводка не розрахована на потужність приладів. У такому разі доведеться міняти дроти). А з паспортом точки розподілу уже слід звертатися в ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК», подавати заяву про застосування тарифу на електроопалення. Отака процедура.

Якщо ти – не міністр енергетики, то й не збагнеш, заради кого іще, крім проєктних фірм (у них зараз «жнива»), запроваджено оцю знижку на електрику. Невже без паспорта точки розподілу не зрозуміло, що якщо людина споживає зимового місяця понад 500 кВт-год – значить, гріється електрикою? Чи, може, в уряді вважають, що наші пенсіонери в «хрущовках» займаються майнінгом (випуск криптовалюти потребує величезних витрат електроенергії)? Якщо ж ні, то навіщо було підвищувати тарифи до небес і робити пільги, які не кожному по кишені?

Віктор Іваненко, «УЦ».