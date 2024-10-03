Разработчики представили дебютный трейлер игры Disney Pixel RPG

В июле 2023 года разработчики GungHo Entertainment вместе с компанией Disney сделали анонс их общей игры Disney Pixel RPG, которая будет доступна в Play Market и App Store , несмотря на часто взломанные игры на андроид . Тогда они предоставили лишь немного общей информации об игре и показали пару скриншотов.

А в августе они выложили на Ютубе первый трейлер этой игры, где можно увидеть яркие и необычные локации, интересную компьютерную графику и множество легко узнаваемых героев диснеевских мультфильмов.

С чего все началось?

Напомним, что это будет далеко не первая мобильная игра этой корпорации. Они начали разрабатывать такие приложения для мобильных устройств еще в 2004 году для брендов, не принадлежащих им, но входивших в конгломерат или принадлежащих третьих лицам.

Постепенно их возможности расширялись для того, чтобы создать первую игру для своего бренда. В итоге им удалось даже превзойти свои ожидания. В сентябре 2011 года мир увидел сразу две их игры: Where’s My Water? с первым оригинальным персонажем мобильных игр, уже давно знакомым всем аллигатором Свомпи, которая уже в следующем месяце лидировала по загрузкам и даже в какой-то момент стала лучшей игрой в чартах бестселлеров iTunes, и Puffle Launch — мобильную версию игры Club Penguin, игру-аркаду, где нужно стрелять из пушек и параллельно собирать кольца.

Сейчас мобильной разработкой занимается Disney Games. В ее структуру входят такие компании как Disney Electronic Content, Disney Mobile, Marvel Games,20th Century Game и Lucasfilm Games.

Другими популярными мобильными играми Disney являются:

Castle of Illusion – игра про Микки Мауса и порт классической мобильной игры SEGA Genesis ;

Disney Crossy Road – диснеевская версия знаменитой Crossy Road, очень похожая на старую проверенную игру Frogger с множеством современных и не очень персонажей Disney и Pixar;

Disney Magic Kingdoms – симулятор, где игроки строят свой Диснейленд;

Disney Heroes: Battle Mode – диснеевский боевик с приключенческими элементами и элементами гача. Игроки собирают команду из 25 диснеевских персонажей и с их помощью борются со злом;

Disney Story Realms – простая игра для детей младшего школьного возраста с приключенческими элементами. Игроки выполняют простые задания и играют в мини-игры;

Marvel Future Fight – одна из самых популярных марвеловских мобильных игр в жанре ролевого экшна с элементами гача;

Marvel Puzzle Quest – платная игра, похожая на многие мобильные игры жанра жанре «три в ряд».

и другие.

Что представляет собой Disney Pixel RPG?

Согласно описанию, это RPG, где игрок погружается в пиксельную вселенную, где встречает персонажей из диснеевских мультиков. По сюжету, они (Микки Маус, Ариэль, Стич, Винни-Пух, Малефисента и другие) каким-то странным образом оказываются в одном мире.

Игрок изучает карту, принимает участие в захватывающих пошаговых битвах с помощью способностей своей команды персонажей и параллельно раскрывает многочисленные тайны.

Кроме этого он может создать собственный аватар, чтобы беспрепятственно путешествовать по вселенной, одинаково похожей на все известные диснеевские мультфильмы. Также игрок может разблокировать множество костюмов для своего персонажа и таким образом настроить его внешний вид.

Когда она выйдет?

Disney Pixel RPG должна выйти в 2024 году и быть доступной в Play Market и App Store. Играть в нее можно будет на английском, японском, китайском, корейском, итальянском, французском, немецком, а также испанском языках.