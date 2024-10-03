Розробники представили дебютний трейлер гри Disney Pixel RPG

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У липні 2023 року розробники GungHo Entertainment разом із компанією Disney зробили анонс їхньої спільної гри Disney Pixel RPG, яка буде доступною в Play Market і App Store, незважаючи на часто взломані ігри на андроїд. Тоді вони надали лише трохи загальної інформації про гру і показали кілька скріншотів.

А в серпні вони виклали на Ютубі перший трейлер цієї гри, де можна побачити яскраві та незвичні локації, цікаву комп’ютерну графіку і безліч легко впізнаваних героїв діснеївських мультфільмів.

З чого все почалося?

Нагадаємо, що це буде далеко не перша мобільна гра цієї корпорації. Вони почали розробляти такі додатки для мобільних пристроїв ще 2004 року для брендів, які не належали їм, але входили до конгломерату або належали третім особам.

Поступово їхні можливості розширювалися для того, щоб створити першу гру для свого бренду. У підсумку їм вдалося навіть перевершити свої очікування. У вересні 2011 року світ побачив одразу дві їхні гри: Where’s My Water? з першим оригінальним персонажем мобільних ігор, уже давно знайомим усім алігатором Свомпі, яка вже наступного місяця лідирувала за завантаженням і навіть у певний момент стала найкращою грою в чартах бестселерів iTunes, та Puffle Launch – мобільну версію гри Club Penguin, гру-аркаду, де треба стріляти з гармат та паралельно збирати кільця.

Зараз мобільною розробкою займається Disney Games. До її структури входять такі компанії як Disney Electronic Content, Disney Mobile, Marvel Games, 20th Century Game і Lucasfilm Games.

Іншими популярними мобільними іграми Disney є:

Castle of Illusion – гра про Міккі Мауса і порт класичної мобільної гри SEGA Genesis ;

Disney Crossy Road – диснеївська версія знаменитої Crossy Road, дуже схожа на стару перевірену гру Frogger з безліччю сучасних і не дуже персонажів Disney і Pixar;

Disney Magic Kingdoms – симулятор, де гравці будують свій Діснейленд;

Disney Heroes: Battle Mode – діснеївський бойовик із пригодницькими елементами та елементами гача. Гравці збирають команду з 25 диснеївських персонажів і з їхньою допомогою борються зі злом;

Disney Story Realms – проста гра для дітей молодшого шкільного віку з пригодницькими елементами. Гравці виконують прості завдання та грають у міні-ігри;

Marvel Future Fight – одна з найпопулярніших марвелівських мобільних ігор у жанрі рольового екшну з елементами гача;

Marvel Puzzle Quest – платна гра, схожа на багато мобільних ігор жанру жанру «три в ряд» та інші.

Що являє собою Disney Pixel RPG?

Згідно з описом, це RPG, де гравець занурюється в піксельний всесвіт, де зустрічає персонажів з діснеївських мультиків. За сюжетом, вони (Міккі Маус, Аріель, Стіч, Вінні-Пух, Малефісента та інші) якимось дивним чином опиняються в одному світі.

Гравець вивчає карту, бере участь у захопливих покрокових битвах за допомогою здібностей своєї команди персонажів і паралельно розкриває численні таємниці.

Крім цього він може створити власний аватар, щоб безперешкодно подорожувати всесвітом, однаково схожим на всі відомі діснеївські мультфільми. Також гравець може розблокувати безліч костюмів для свого персонажа і таким чином налаштувати його зовнішній вигляд.

Коли вона вийде?

Disney Pixel RPG має вийти у 2024 році та бути доступною в Play Market і App Store. Грати в неї можна буде англійською, японською, китайською, корейською, італійською, французькою, німецькою, японською, китайською, корейською, італійською, німецькою, а також іспанською мовами.