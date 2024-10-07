З Олександрії в Гайдельберг, до Чижевського

130-річчя з дня народження Дмитра Чижевського (1894 – 1977), видатного культуролога-славіста та філософа, відзначалося в квітні нинішнього року, зокрема і на його батьківщині, в Олександрії Кіровоградської області. А наприкінці літа на його могилі в німецькому Гайдельберзі побувала представниця «Майстерні Чижевських» – громадського простору, який діє в Олександрії і об’єднує активних, ініціативних людей, послідовників видатного філософа-земляка. Це Мар’яна Образкова, переселенка з Харкова.

– До великої війни я викладала фізику в Харківському національному університеті імені Каразіна, – розповіла вона. – Через війну змушена була із сім’єю виїхати з Харкова. Ми мешкали на Салтівці, у нашій багатоповерхівці повибивало шибки. Вибиралися у квітні 2022 року. Їхали на захід. Зупинилися в Олександрії. Наш друг має тут квартиру, запропонував пожити в ній. Так я і моя родина стали олександрійцями.

За словами пані Мар’яни, Чижевським вона захопилася завдяки Олегу Панібратенку, який очолює «Майстерню Чижевських» та ще один громадський простір в Олександрії – «КУБ ХАБ».

– Про Олега Івановича мені розповів Олександр Семенович Філоненко – знаменитий інтелектуал, філософ і теолог, доктор наук, доцент ХНУ імені Каразіна. Ми спілкувалися у Zoom’і, Олександр Семенович тоді в Києві перебував. Почувши, що я з родиною тиждень як в Олександрії, сказав: «В Олександрії мешкає мій друг Олег Панібратенко, він буде й твоїм другом». Згодом я зустрілася з Олегом Івановичем. Він розповів, яке чудове місто Олександрія, розповів про Чижевського. Вислухала його із задоволенням, бо цікавлюся філософією, культурою. Згодом краєзнавець Віктор Голобородько влаштував екскурсію, під час якої я ще більше дізналася про Олександрію. Вона відкрилася мені як місто-особистість. Харків я так не сприймала.

Мар’яна Образкова розповідає, що нині вчиться на психолога в магістратурі ХНУ імені Каразіна, зокрема вивчає екзистенційну психологію. Ця наука близька до екзистенційної філософії, оскільки теж досліджує, як людина уявляє сенс свого життя, свою відповідальність, робить той чи інший вибір. Як психологині Образковій філософія Чижевського особливо цікава.

– Багато цікавого дізналася від Олександра Вікторовича Чуднова, який досліджує наукову спадщину Чижевського. Олег Іванович запропонував мені виступити в «Майстерні Чижевських» з лекцією про видатного земляка. Я підготувала лекцію про дружелюбність. Про те, як подружитися з філософом, який жив і творив за кілька десятиліть до нас. Беру участь у заходах, які проводяться в «Майстерні Чижевських». Обговорюємо філософські праці. Недавно проводила тренінг з цінностей. Мова – про свободу, інші гуманітарні одиниці.

І – про поїздку в Гайдельберг.

– Це була моя пропозиція – поїхати від «Майстерні Чижевських» в Гайдельберг, помандрувати вулицями, де ходив Чижевський, відчути тамтешню атмосферу, побувати на його могилі. Як відомо, Дмитро Іванович останніх двадцять років свого життя очолював Інститут славістики Гайдельберзького університету, у Гайдельберзі й похований. До речі, у цьому місті мешкало ще кілька видатних мислителів – Гегель, Вандельбандт, Макс Вебер, Мартін Гайдеґґер, Ханна Арендт, Карл Ясперс. Я поїхала туди із сестрою, вона знає німецьку. Гайдельберг вразив автентичністю, унікальними ландшафтом та архітектурою: гори, замки, костели… Здивувала велика кількість книгарень і локацій для читання: прогулюючись вулицею, неодмінно натрапляєш на місце обміну книжками. Знайти Гайдельберзький нагорний цвинтар – Берґфрідгоф, де поховано Чижевського, було нескладно, місцеві жителі з радістю показали нам дорогу. Кладовище невелике, доглянуте. Біля входу ми побачили детальну мапу з позначенням поховань видатних людей. Були певні, що ім’я відомого на весь світ славіста значиться у цьому списку. Проте його там не виявилося. Робітники кладовища направили нас в адміністрацію Берґфрідгофу. Там ми й поцікавилися, де поховано Чижевського. Але такої інформації не виявилося і в електронній базі кладовища. Тоді ми коротко розповіли адміністрації про Чижевського і його внесок в науку. Працівники дістали старі журнали обліку поховань, в одному з яких і натрапили на запис кульковою ручкою: Dmitrij Tschižewskij. Знайшли! Персонал включив видатного українця в електронну базу Берґфрідгофу і роздрукував нам мапу, де вказане розташування могили. Ми швидко її знайшли. Могила – доглянута, як і все кладовище. Але квітів, навіть сухих, на ній не було. Видно, що люди сюди не ходять. Ми зняли невелике відео «Як знайти могилу Дмитра Чижевського», його вже опубліковано на сторінці «Майстерні Чижевських» у Facebook. Сподіваюся, завдяки нашим невеликим зусиллям українці, які перебувають у Німеччині, зможуть легко потрапити до могили Чижевського.

У планах Мар’яни Образкової – ще раз поїхати в Гайдельбург, зустрітися з українцями, які мешкають там, розповісти про Чижевського. Охоче поспілкувалася б і з науковцями Гайдельберзького університету.

– Опинившись в Олександрії, я дуже зраділа, коли дізналася, що тут народився знаменитий поет Леонід Чернов (Малошийченко). Його особливо шанують в Харкові, де він прожив останні свої роки. Я відчула зв’язок Олександрії з Харковом. Сподіваюся, і гайдельберзькі українці, побувавши на могилі Чижевського, відчують зв’язок цього міста з Україною.