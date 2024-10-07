25 жовтня галерея «Єлисаветград» проводить надзвичайно важливу виставку-зустріч із заслуженим художником України Анатолієм Шаповаловим.

Ця подія зацікавить кожного, хто вірить у силу мистецтва та добро. Анатолій Гаврилович – не лише видатний митець, але й світла людина, яка завжди готова підтримати інших. Він подарував десятки своїх робіт музеям України, збагачуючи культурну спадщину країни, брав участь у десятках престижних виставок. Та нині ця виставка набуває особливого значення.

Родина Шаповалових пройшла через надзвичайно важкі випробування, які можуть здолати лише сильні духом. Онук художника, кропивничанин Єгор Шаповалов, у 19 років з перших днів війни пішов захищати Україну. У червні 2022 року, отримавши важке поранення у голову, він дивом вижив, але впав у кому, в якій перебуває вже два роки. Лікарі дають різні прогнози, проте сім’я та друзі вірять у його одужання.

Єгор Шаповалов навчався на 3 курсі Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, випускник Кіровоградської гімназії нових технологій навчання. Його історія – це трагедія, яка зворушує кожного з нас. Поруч із Анатолієм Гавриловичем завжди його родина, ми – його друзі, а головне – віра в те, що медики зможуть допомогти Єгору.

Художник декілька місяців не писав картини, його здоров’я значно погіршилося, але всі друзі разом допомагали йому вийти з депресії. Саме віра в одужання онука надихнула майстра знову взятися за пензель. Завдяки своїй творчості він матеріально підтримує лікування Єгора.

Виставка символічно носить назву «Мистецтво заради життя», адже картини Анатолія Шаповалова не просто творять красу, вони допомагають боротися за життя. Під час зустрічі ми поговоримо про творчість майстра, про його роботи, написані останніми роками, про його дружбу з відомими українськими художниками, виставки за кордоном, а також на багато інших тем.

Сподіваюсь, що ті, хто прийде на зустріч, відчують глибину його мистецтва, познайомляться з внутрішнім світом художника, підтримають морально та, хто зможе, матеріально родину у важкий час.

Мистецтво переможе! Віримо в це!

Зустріч відбудеться 25 жовтня 2024 року. Початок о 16.15. Чекаємо на вас.