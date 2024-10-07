«Народний синоптик»

Дивовижний Telegram-канал виявили кілька місяців тому правоохоронці – він кишів повідомленнями начебто синоптичного змісту: «Гайворон, вокзал, гроза», «Танк, Хащувате, сонячно», «Маслозавод, хмари», «Солгутове, як погода?», «Яка погода в Троянах?», «В бік Хащуватого біла хмаринка», «Завалля, грім з блискавкою».

Неважко здогадатися, що мова – про місця вручення повісток, зокрема в Голованівському районі. Адміністратор Telegram-каналу виявився жителем Гайворона. Тепер він – підозрюваний у перешкоджанні Збройним силам.

Нещодавно Ленінський районний суд Кропивницького визначив йому запобіжний захід – домашній арешт. У постанові суду зазначається, що особу, яка запропонувала гайворонцю адмініструвати Telegram-канал, невстановлено. З документа незрозуміло, визнає фігурант висунуту йому підозру чи ні. Вказується, що гайворонець створював перепони мобілізації з 30 травня по 20 червня нинішнього року, використовуючи синоптичну тему для конспірації: хмари, блискавки й дощі в такій-то місцині означали перебування там працівників ТЦК і поліцейських, сонячна безхмарна погода – їх відсутність.

Тим самим, але без конспірації, займався й адміністратор Telegram-каналу «Повістки Світловодськ или Оливки». Тепер він теж – фігурант кримінального провадження.

Як уже повідомляла «УЦ», на початку серпня нинішнього року у полі зору правоохоронців опинився кропивничанин Сергій Б., інженер обласного лікувального закладу. Ось про що йдеться у врученому йому повідомленні про підозру. Пів року тому Б. пристав на пропозицію невстановленої слідством особи адмініструвати Telegram-канал «Де роздають повістки? Кропивницький та область». До його обов’язків належало шукати в Інтернеті знімки й відеозаписи конфліктних ситуацій за участі представників ТЦК та публікувати їх у каналі, а також повідомляти користувачів про розташування поліцейських і військових патрулів. Стосовно нього визначено м’який запобіжний захід – особисте зобов`язання. У суді Б. казав, що вину визнає, каявся.

Віктор Іваненко, «УЦ».