Сковорода ХХ століття

Так пропонують позиціонувати постать нашого земляка, видатного українського мислителя Дмитра Чижевського. Нещодавно в Олександрії та Кропивницькому пройшла низка заходів, присвячених його 130-річчяю. Пам’ять про видатного українського культуролога та філософа особливо бережуть в обласній науковій бібліотеці його імені.

Саме там наприкінці вересня пройшов тиждень Чижевського. До провідної бібліотеки краю завітали друзі і колеги з Олександрії: співробітники відділу Олександрійського краєзнавчого музею імені Антоніни Худякової «Будинок Дмитра Чижевського» та члени організації «Майстерня Чижевських». Очолила цю делегацію заступниця міського голови Олександрії Ірина Чемерис.

Директорка бібліотеки Валентина Животовська, підсумовуючи зроблене, зазначила, що за цей тиждень було проведено багато заходів. Це і зустріч з харківським видавцем Олександром Савчуком, який повертає з небуття золоті імена української науки, культури та мистецтва, в тому числі Чижевського. Це і виставка, де представлені портрети Дмитра Чижевського та місця, пов’язані з його життям. Це і зустріч юних художників з Олександрії та Кропивницького та виставка їх робіт у бібліотечному просторі. Це і презентація марки, присвяченої Чижевському. Це також чудовий фільм про нього, зроблений олександрійцями.

Про єдиний в Україні музей, присвячений постаті нашого видатного земляка, родину Чижевських та їхній вплив на культурне життя міста, розповіла директорка музейного відділу «Будинкок Дмитра Чижевського» Тетяна Шуткіна. Будинок відкрився лише кілька років тому, але вже став одним з провідних мистецьких хабів міста. Тут вам запропонують екскурсії на такі теми: «Світ захоплень родини Чижевських», «Роль родини Чижевських в історії міста Олександрії», «Закордонний період життя та наукова творчість Дмитра Чижевського» та інтерактивну екскурсію з грою в крокет «Дитинство, юність та захоплення Дмитра Чижевського». Пані Шуткіна наголосила на тому, що творчий спадок нашого земляка залишається ще не до кінця вивченим, особливо його робота, присвячена філософії Сковороди.

Гості бібліотеки також познайомились з унікальним культурним осередком, який діє в Олександрії, «Майстерня Чижевських». Про неї докладно розповіли лідер організації Олег Панібратенко та його помічниця Мар’яна. Цей простір збирає дієвих людей та створює передумови для реалізації різноманітних соціокультурних ініціатив. Це місце, де є спільна ціль, спільні цінності, співпраця та багато проєктів, як то видання книг, фестиваль шкільних театрів, публічні читання тощо.

Та найбільший інтерес викликала всеукраїнська науково-практична конференція «Дмитро Чижевський в контексті ХХ – ХХІ століть: минуле та сучасне до 130-річчя видатного мислителя». А серед розмаїття її тем – «Бібліотеки в емігрантському житті людей книги. Листування Дмитра Чижевського та Георгія Флоровського», представлена доктором філософських наук, завідувачкою кафедри Одеського національного університету ім. Мечникова Інною Голубович.