Хлопці, якщо вже ми по горло в лайні, візьмемося за руки!

М. М. Жванецький.

Тільки тепер починаю розуміти, що класичні дві біди для країни – це ще по-божому. Подумаєш – дурні та дороги, за 30 років ми взагалі перестали звертати на них увагу. Є речі набагато гірші…

Минулого тижня більшу частину України накрила пилова буря. Прийшла ця темна хмара не із Середземного моря, як описував у своєму великому романі Михайло Булгаков, а з Каспію. Навіть ті, хто не відчув її легенями, помітив пилюку на своїх підвіконнях.

На жаль, до каспійського пилу додався і наш власний – від посушливих літа та осені, від пожеж, але не лише.

Цей наш власний пил викликає важку психічну реакцію, від неї опускаються руки й виникає стійке бажання когось прибити. Він діє руйнівніше, ніж каспійський пил або спалах на Сонці. По суті, це інша війна, яку точно можна назвати громадянською, її ведуть люди з українськими паспортами проти своєї країни, проти співгромадян.

Ну було-було, але такого!.. Повна хата готівки, пачки лежать у шафах, ящиках, на полицях! Кешу – як бруду, як крупи на кухні. Всесвітньо відомим сімейкам Адамсів та Сімпсонів до «круп’яної родини» – як куцому до зайця. Для тих читачів, хто ще не в курсі, представлю цих унікальних «нумізматів».

Тетяна Крупа, начальниця Хмельницької МСЕК (медико-соціальна експертиза), депутат Хмельницької облради від «Слуги народу». Її чоловік Володимир, до 2021 року – начальник управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області, оформив інвалідність. Їхній син Олександр, керівник головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області, теж оформив інвалідність.

Їхня колекція: понад шість мільйонів доларів готівкою (дві сумки з пів мільйона доларів Крупа спробувала викинути у вікно), 2,3 мільйона доларів на валютних зарубіжних рахунках, дорогі брендові прикраси та аксесуари, списки «ухилянтів», медичні документи з фіктивними діагнозами та кілограми різної договірної бізнес-документації, готельно-ресторанний комплекс площею 3000 кв. м. та ще 30 об’єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові, Києві, Австрії, Іспанії і Туреччині, 9 елітних авто.

Хмельницький – не Київ, не Одеса, це таке ж провінційне місто, як Кропивницький. Але, судячи з кількості вилученого та описаного, дорогами та вулицями Хмельницької області впевнено пересуваються тисячі «круп’яних» інвалідів, захищених довідками МСЕК від мобілізації. Втім, чимала їх частина, напевно, завбачливо звалила за кордон.

Це, звичайно, унікальний випадок сімейного бізнесу, але стрічка новин просто забита повідомленнями про схожі, хоча й менш резонансні послуги. Так, у Харкові заарештували заповзятливу даму, яка підрядилася за 29 тисяч доларів оформити охочим II групу інвалідності. Цілу «турфірму» накрили на Закарпатті – ці за 10 тисяч доларів з носа переправили понад 40 осіб через румунський кордон.

Далі – ще два важкі випадки, але з дещо іншої сфери.

Ви вже читали, що «Охматдит», який постраждав від ракетної атаки у липні, цього року точно не буде відремонтовано? Не встигають! Навіть почати не встигають! Тому на Prozorro оголошено тендер про консервацію лікарні на зиму майже за 10 мільйонів гривень.

Ну як це? Люди зібрали 300 мільйонів – і нічого? Навіщо ми поспішали та перераховували свої, зовсім не зайві гроші? Навіщо по всій країні йшла державна кампанія зі збору грошей «на дітей»? Що це за тупий розвод? Шмигаль та Ляшко, вам перед людьми не соромно?

А тепер – контрольний постріл.

Комітет із фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про «історичне» збільшення податків. І це не буде підвищення податків на розкіш – рука не підніметься. Затвердять податки для «бідних» вже у другій половині жовтня, але частина норм діятиме заднім числом, з 1 жовтня.

Війна, ми всі розуміємо. І навіть відчуваємо на своїй шкурі – повірте, не від хорошого життя виходимо на чотирьох сторінках. Не розуміємо тільки, як це в’яжеться з описаним у попередній частині колонки. З тим, що ваш автор ризикнув назвати громадянською війною, яку ведуть проти власного народу українські корупціонери, українські мародери, українська бездіяльна влада.

…А у відповідь – тільки пил в очі.