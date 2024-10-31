«Опануй фінанси з нуля». Кропивничан кличуть на безоплатний онлайн-курс із фінансової грамотності

Кропивничан запрошують на безоплатний онлайн-курс із фінансової грамотності. Учасникам пояснять, як планувати сімейний бюджет, користуватися фінансовими інструментами, інвестувати кошти та примножувати дохід.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. У команді кажуть: курс розрахований на дорослих віком від 18 років, які прагнуть навчитися не лише економити, а й примножувати свій дохід.

«Ми розпочнемо з базових принципів фінансової грамотності і поступово перейдемо до планування сімейного бюджету та інвестицій. Також менторки курсу розкажуть про найпопулярніші фінансові інструменти та дадуть практичні поради щодо оптимізації щомісячного бюджету», — зазначають у Гончаренко центрі.

Менторки курсу — фінансова консультантка й директорка страхового посередника Ірина Макарова та фінансова тренерка й консультантка Поліна Трофименко. Перші зустрічі з учасниками онлайн-курсу стартують у листопаді.

«Цей курс допоможе забути про кредитні ліміти та життя «від зарплати до зарплати». Наша мета — навчити якомога більше українців та українок грамотно керувати власними коштами, відкладати, інвестувати та заробляти. І все це — безкоштовно для всіх охочих», — додають у команді організаторів.

Двотижневий онлайн-курс передбачає окремі лекції про механізми досягнення фінансової незалежності, структурування активів, а також фінансову безпеку та пасивний дохід.

Лекції та практичні заняття з менторками проходитимуть на платформі Google-Meet двічі на тиждень. Аби зареєструватися на онлайн-курс, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Організатори не обмежують кількість учасників: усіх охочих розділяють на групи, кожна з яких матиме індивідуальний графік.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.