Дітям-потерпілим в кримінальному провадженні держава гарантує безоплатні послуги адвоката

Щоб отримати такі послуги, потрібно звернутися до системи БПД — найближчого бюро правничої допомоги. У бюро вам допоможуть написати звернення про надання дитині безоплатної вторинної правничої допомоги, тобто для призначення адвоката. Послуги адвоката оплачуються з Державного бюджету України.

Для чого це потрібно

Коли дитина стає потерпілою у кримінальному провадженні, важливо, щоб під час слідства її інтереси були захищені. У обвинувачених у кримінальному провадженні адвокат завжди є.

Які документи треба подати для призначення адвоката

свідоцтво про народження дитини;

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в якому зазначено, що дитина є потерпілою в кримінальному провадженні;

якщо ви не батьки (усиновлювачі) дитини — то документ, що підтверджує ваші повноваження, як законного представника.

Приклади допомоги

На користь неповнолітньої потерпілої стягнули понад 200 тисяч відшкодування моральної та матеріальної шкоди

Марія – неповнолітня, яка постраждала від сексуального насильства. Кривдника покарали.

«Марія зазнала фізичних та моральних страждань. Крім цього, ситуація набула розголосу серед односельців та в школі. Через це вона зазнала ще більшого стресу і перебуває в пригніченому стані», – розповідає мама дівчинки.

Щоб стягнути моральну та матеріальну шкоду з кривдника, мати Марії в інтересах доньки звернулась до системи БПД.

Діти мають право безоплатну правничу допомогу зі зверненням до суду. Тож представляти інтереси уповноважили юристку бюро.

Юристка вивчила обставини справи та підготувала до суду позовну заяву. В обґрунтуванні позову фахівчиня зазначила, що відповідач вчинив злочин відносно дівчини, вироком суду він був визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення і йому призначено покарання — 13 років позбавлення волі. До заяви додали виписку з медичної карти дівчини та квитанції, які підтверджують витрати на лікування. Суд позов задовольнив в повному обсязі та ухвалив стягнути із відповідача 200 тисяч грн моральної та 3 тисячі грн матеріальної шкоди.