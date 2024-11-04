Біг на місці

Правда зникне остаточно, життя, як не дивно, триватиме.

М. М. Жванецький.

Телемарафон «Єдині новини» добігає кінця. Скільки залишилося до фінішу, сказати важко, бо, на відміну від класичного марафону, цей вимірюється не кілометрами й метрами, а місяцями та днями. Причому на фініші вже махають картатими прапорцями не судді з федерації легкої атлетики, а комісари Євросоюзу, Держдепу та інші шановні люди.

Єдиний телемарафон створено на четвертий день повномасштабної російської агресії в ефірі кількох провідних теле- і радіокомпаній, завдання ставилися цілком прагматичні: солідарно оприлюднювати офіційну точку зору на актуальні події; не допустити поширення панічної та фейкової інформації; протистояти російській пропаганді; дотримуватися військової цензури тощо.

По суті, ніяким у звичайному розумінні телемарафоном ця загальна програма ніколи не була, нам запропонували єдину «першу кнопку», таку собі кальку зі старого «Від радянського інформбюро…». Ще одного Левітана, щоправда, не знайшли, і копія, як завжди, виявилася гіршою за оригінал.

Ідея була невдалою із самого початку, про це говорило багато колег, але бажання не руйнувати уявну єдність медіапростору здавалося нам тоді важливішим. Системною помилкою творців єдиного телемарафону було те, що вони не врахували ситуації на медійному полі, яка різко змінилася в останнє десятиліття.

Глядачі дуже швидко втомилися від одноманітності та почали черпати інформацію з інших джерел, яких, на відміну від часів Радінформбюро, виявилося безліч.

До чого це призвело, чітко демонструють підсумки вересневого опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Основними джерелами інформації для українців стали Telegram-канали – загалом їм довіряють 47% із 2000 опитаних. Далі з великим відставанням йдуть YouTube (26%) і Єдиний марафон новин (21%).

Інші джерела – розповіді очевидців (19%), офіційні державні джерела (19%), українські онлайн-медіа (15%) та міжнародні ЗМІ (14%).

Практично величезна й дуже дорога конгломерація єдиного телемарафону перебуває в одній статистичній зоні з «розповідями очевидців», які, на відміну від медіагігантів, грошей не отримують. На жаль, цей очевидний факт чиновники, які сидять біля «корміла» (у всіх сенсах цього слова) єдиного телемарафону, ігнорують. Так, нещодавно призначений міністр культури та інформполітики Микола Точицький заявив, що закрити телемарафон планують лише після закінчення війни.

Не уявляю, як колишній дипломат, а нині міністр дозволяє собі ігнорувати, скажімо, те, що Держдеп США 24 квітня 2024 року вніс телемарафон «Єдині новини» до звіту про порушення прав людини в Україні.

«Національний телевізійний марафон – ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни – уможливив безпрецедентний рівень контролю за телевізійними новинами у прайм-тайм».

Якщо недостатньо думки Держдепу, то можна оцінити звіт Єврокомісії про прогрес держав-кандидатів, зокрема й України. В одному з критичних зауважень ЄК дуже тактовно пролунали сумніви щодо об’єктивності телемарафону.

«2023 року український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи це найкращий майданчик для вільної дискусії», – йдеться в документі.

Також Єврокомісія дорікнула телеканалу «Рада», основним завданням якого мало бути «поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції».

Із цим зауваженням важко не погодитися. Більше того, відверто слабка робота ТК «Рада» з кожним днем ​​опускає планку всієї команди. Питається, чи потрібно витрачати гроші на цих нудних «радників», які зійшли з екрана забутого УТ-1?

Фінішем для єдиного телемарафону цілком міг би стати суворий військовий бюджет 2025 року, який нині обговорюється у Верховній Раді. Міністр культури нескромно вимагає для державного мовника 2,2 млрд грн! Згадайте, які суми слізно просять у народу різні підрозділи ЗСУ, та порівняйте їх із запитами «марафонців». А як, на вашу думку, відповіли б українці на запитання соціологів «Чи готові ви обійтися 2025 року без телемарафону “Єдині новини”?»?