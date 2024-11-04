Потім не кажіть,що не знали

Міська влада Кропивницького планує підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті – автобусах і тролейбусах. Зараз діє тариф 7 та 6 гривень відповідно, планується 10 та 8 гривень. На обговорення пропозицій – місяць.

Проєкт рішення можна і потрібно обговорювати, бо це регуляторний акт. Свої пропозиції можуть надавати юридичні та фізичні особи, а також їхні об’єднання. Після цього відбудуться громадські слухання.

Підвищення вартості проїзду мотивується усуненням збиткової діяльності КП «Електротранс» та приведенням тарифів на проїзд до економічно обґрунтованого розміру. Заради об’єктивності треба зауважити, що нині діючі тарифи були затверджені в грудні 2021 року. З тих пір вони були незмінними.

Приватні перевізники також просять підвищити вартість проїзду в маршрутках до 15 гривень. Зараз платимо по 10 грн. І вони теж мають свої обґрунтування. Якщо комунальне підприємство отримує компенсацію за перевезення пільгових категорій пасажирів, то приватники везуть за свій рахунок.

За коментарем стосовно регуляторних актів ми звернулися до заступника міського голови Кропивницького Олександра Вергуна. Віце-мер, зокрема, сказав:

– У нашому місті найнижчий в державі тариф на проїзд. У той же час зросла мінімальна заробітна плата, подорожчали паливно-мастильні матеріали, електроенергія, запчастини – усі складові тарифу.

Зверніть увагу на те, що стосовно роботи комунального транспорту нарікань майже немає. Салони чисті, автобуси й тролейбуси курсують за графіком, хоча підприємство потребує водіїв, безкоштовно перевозять різні категорії пільговиків, у тому числі пенсіонерів за віком, яких переважна більшість. Якщо по місту близько 85 тисяч пільговиків, то серед них пенсіонерів за віком майже 60 тисяч. «Електротранс» усіх перевозить безкоштовно. Приватні перевізники – найвразливіші категорії: інваліди I, II групи, учасники бойових дій, діти-сироти.

Так, це непопулярний, але вимушений крок. Прошу громадськість з розумінням поставитися до пропозицій перевізників. Зауваження та пропозиції до проєктів регуляторних актів приймаються до 30 листопада 2024 року у письмовому вигляді за адресою управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41, кімн. № 405, тел. 35-83-13, e–mail: transport@krmr.gov.ua.