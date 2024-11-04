Монгохто, Кропивницький, фсб…

У Кропивницькому знову викрили зрадника. Він уже кається. Ось про що йдеться в недавній ухвалі слідчого судді Ленінського райсуду про взяття підозрюваного під варту.

Усе почалося у вересні нинішнього року з повідомлення, яке отримав кропивничанин через Telegram. Незнайомець, представившись працівником фсб, попросив повідомляти про розташування на Кіровоградщині військових частин, правоохоронних та інших державних органів і пообіцяв платити за таку інформацію. Кропивничанин погодився. Через кілька днів надіслав знімки будівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації, площі Героїв Майдану, будівель Кропивницького апеляційного суду та Кіровоградської обласної прокуратури й автомобілів на стоянках поряд з цими установами.

В іншій судовій ухвалі зазначається, що затримано фігуранта 9 жовтня на території військової частини, куди він крадькома забрався і де встиг сфотографувати техніку.

В іншому документі вказано, що підозрюваний «проживаючи поблизу об’єктів критичної інфраструктури та військових об`єктів після початку повномаштабного вторгнення рф в Україну проявляє необ­грунтований інтерес до їх функціонування, здійснює фотофіксацію та збір інформації щодо їх захищеності, переміщення військової техніки, а також наявності в регіоні нових підрозділів ЗСУ та місць розташування блокпостів. Вказану інформацію передає невстановленим особам, які, можливо, причетні до діяльності спецслужб рф». Зазначається, що родом він – із селища Монгохто Хабаровського краю.

Слід зауважити, Монгохто – не звичайне російське селище. Це – закрите військове містечко, там проживають із своїми сім’ями військовослужбовці розташованого неподалік стратегічного аеродрому, гарнізон називається Кам’яний Ручей. Здається, фсб запропонувало кропивничанину співпрацю не випадково.

Слідство веде СБУ. Йдеться про державну зраду.

Опинившись у статусі підозрюваного, фігурант покаявся і навіть погодився з пропозицією слідчого про взяття його під варту. Згідно з ухвалою суду, перебувати йому там до 7 грудня нинішнього року. Як мінімум.

Віктор Іваненко, «УЦ».