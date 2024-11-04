Пікапи для війська. Військові – не в курсі?

Кропивницькі митники перевіряють, чи правомірно декларуються як гуманітарка авто, які ввозяться із-за кордону.

Цей старенький, 1995 року випуску, Land Rover опинився в Україні у червні торік. Чоловік, який ввіз його з Польщі, на прикордонному митному посту задекларував машину як гуманітарку, вказавши отримувачем громадську організацію «Справедливість – наш вибір», зареєстровану в селищі Олександрівці на Кіровоградщині. Йому повірили і звільнили від ввізного мита (згідно з Митним кодексом, гуманітарна допомога не обкладається ввізним митом). Минуло близько року, і цим Land Rover’ом зацікавилася СБУ.

Реагуючи на запит спецслужби, кропивницькі митники з’ясували, що ГО «Справедливість – наш вибір» ніколи не отримувала гуманітарки у вигляді Land Rover’а і навіть нікого не просила про такий подарунок. Отже, чоловік, який ввіз це авто, скористався підробленими документами. Кропивницькі митники завели стосовно нього справу про адміністративне правопорушення. Нещодавно у Кіровському районному суді розглянуто ці матеріали. Фігурант на засідання не з’явився, хоча його й викликали. Це не завадило судді визнати його порушником і оштрафувати на сто тисяч гривень (половина вартості товару, прихованого від мита).

Тими ж днями в тому ж суді розглянуто ще дві схожі справи. Йдеться про два пікапи Toyota Hilux, 2007 року випуску, їх ввезено з Польщі улітку 2022-го і задекларовано як гуманітарку. Отримувачем вказано військову частину. Кропивницька митниця перевірила цю обставину. З’ясувалося, що командування частини про цю техніку – ні сном ні духом. Більш того, ознайомившись із листами від імені їхньої частини, на підставі яких ввезено пікапи, військові повідомили митникам, що це – липа, що завірено ці документи несправжніми печатками.

Громадянка, яка ввезла пікапи, не визнала вини. За її словами, машини передано військовослужбовцям, один з них, зазнавши поранення на війні, лікується у США, автомобілі ж все ще використовуються у війську, зокрема й на фронті. Фігурантка справи стверджує, що не має уявлення, чому військове командування не поставило цю техніку на баланс. Суд оцінив її свідчення як голослівні, як намагання уникнути відповідальності. За кожен пікап вона має сплатити чималий штраф, близько двохсот тисяч гривень.