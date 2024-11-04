Тепло пішло по трубах

Опалювальний сезон 2024-2025 років стартував у Кропивницькому 2 листопада. Про це на сайті Кропивницької міської ради повідомив директор КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник.

За його словами, наразі в обласному центрі запущено 75% теплогенеруючих потужностей. Працюють найбільша котельня – Південно-Західна і більшість котелень у мікрорайонах міста. Теплоносій вже надходить до житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури.

– Старт подачі тепла – достатньо складний етап у роботі теплогенеруючого підприємства, – зазначив Олександр Чельник. – Ми слідкуємо за усіма параметрами: температурою, тиском в мережах. Аварійні бригади готові до роботи у разі виникнення будь-якої нештатної ситуації. Дещо складніша технологічно процедура запуску ТЕЦ. Як повідомив Олександр Чельник, тут включені насоси, підвищується тиск і паралельно відбувається деконсервація турбогенераторів. Абоненти, під’єднані до ТЕЦ, відчують тепло в батареях на початку тижня.