Особливості зарахування до страхового стажу періодів роботи в країнах колишнього СНД

У 2023 році припинено дію міжнародної Угоди про гарантії прав громадян держав учасниць Співдружності Незалежних держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року. Зокрема, російська федерація припинила участь в Угоді з 1 січня 2023, Україна ‒ 19 червня 2023 року. Угода між урядом України та урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення припинила свою дію 23 грудня 2023 року.

Статтею 24-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі ‒ Закон № 1058) передбачено, що періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, якщо це передбачено цим Законом або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Враховуючи вищевикладене, у разі звернення за призначенням пенсії осіб, у яких стаж роботи набутий на території держав-учасниць Співдружності Незалежних держав, до страхового стажу таких осіб зарахуються періоди роботи на території країн СНД по 31 грудня 1991 року. Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії врахується за періоди страхового стажу, набутого на території України, на умовах, визначених частиною першою статті 40 Закону № 1058, а за період по 31 грудня 1991 року ‒ за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами.

На сьогодні діють угоди (договори) укладені Україною з Естонською Республікою, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Республікою Болгарія, Республікою Польща, Королівством Іспанія, Португальською Республікою, Словацькою Республікою, Чеською Республікою, Азербайджанською Республікою, Республікою Молдова та Республікою Грузія та укладені колишнім СРСР з Монгольською Народною Республікою, Румунією, Угорщиною.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області