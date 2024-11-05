Право на тишу: що робити, якщо сусіди шумлять

Шум від ремонтних робіт, гучна музика або галаслива компанія в сусідів – це може заважати спокійному відпочинку вдома. Якщо це відбувається вночі або вихідні, галасливих сусідів можна притягнути до адміністративної відповідальності. Як та за яких умов це можна зробити, розповідають юристи системи безоплатної правничої допомоги.

Який рівень шуму допустимий

Допустимий рівень шуму залежить від дня тижня, часу доби та території. В середньому для житлових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 30-45 дБ.

Коли заборонено шуміти в житлових будинках та квартирах

З 22:00 до 8:00 заборонено:

голосно кричати і співати;

вмикати музику та інші джерела побутового шуму.

Здійснювати ремонтні роботи заборонено:

у робочі дні з 21:00 до 8:00

у святкові та неробочі дні – цілодобово.

При цьому, власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок таких робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.

В окремих регіонах можуть встановлювати додаткові правила дотримання тиші. Таке рішення приймають органи місцевого самоврядування, відповідно до особливостей територій, на якій розташовані місто чи селище (наприклад, курортна, лікувально-оздоровча, рекреаційна, заповідна).

Чи є винятки?

Так. Як виняток шуміти дозволено, якщо шум викликаний:

ліквідацією наслідків аварії, стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій;

запобіганням крадіжок, пожежам або виконують завдання цивільної оборони;

наданням невідкладної допомоги, запобіганням або припиненням правопорушення;

приладами чи обладнанням, які забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, зокрема генераторами. Водночас мають бути вжиті заходи, які мінімізують проникнення шуму в прилеглі приміщення;

проведенням зборів, мітингів, демонстрацій або інших заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Що робити, якщо сусіди порушують встановлені вимоги

Насамперед слід поговорити з сусідами і спробувати розв’язати проблему мирним шляхом. Якщо вони не реагують – телефонуйте 102. Працівники поліції мають зафіксувати факт порушення та скласти протокол про адміністративне правопорушення. Це необхідно для притягнення винних до відповідальності.

У випадку, коли шум виникає від роботи об’єктів, що розташовані в будинку чи біля нього (магазини, кафе, будівництво тощо), а їх керівництво не реагує на скарги, звертатися потрібно в органи місцевого самоврядування.

Також можна звернутися до суду для стягнення моральної та матеріальної шкоди, що заподіяна систематичним порушенням режиму тиші. До заяви необхідно додати докази, це може бути:

звернення до поліції;

показання сусідів;

медичні довідки про завдання шкоди здоров’ю (довідка від лікаря, лікарняний лист, інші докази нервових розладів, порушень сну, погіршення слуху);

результати інструментальних вимірів рівнів шуму, які проведено лабораторіями з відповідною галуззю акредитації. Щоб дізнатися хто може проводити такі виміри у вашому регіоні, зверніться до органів місцевого самоврядування.

Відповідальність за порушення тиші

Відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях передбачена статтею 182 КУпАП. Зокрема вона передбачає:

для громадян – попередження або накладання штрафу від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн);

для посадових осіб та громадян-суб’єктів господарської діяльності – накладання штрафу від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 510 грн).

У разі повторного порушення протягом року штраф збільшується:

для громадян – від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 до 510 грн);

для посадових осіб та громадян-суб’єктів господарської діяльності – від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 2550 грн).

При цьому предмет порушення тиші буде конфісковано.

Щоб безоплатно проконсультуватися з юристом, зателефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00. Про всі способи отримати безоплатну правничу допомогу – за посиланням https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/.