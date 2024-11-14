Аліменти від держави: кому виплачуються та за яких умов

Тимчасова державна допомога – це допомога дітям у малозабезпечених родинах, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Коли призначається така допомога

Коли один з батьків:

внесений до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою аліментів,

стосовно нього/неї здійснюється кримінальне провадження або він/вона перебуває у місцях позбавлення волі,

перебуває на примусовому лікуванні,

визнаний недієздатним,

перебуває на строковій військовій службі,

коли невідоме його/її місце проживання.

Допомога не призначається, якщо дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.

Який розмір допомоги

Тимчасова допомога призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (тобто для дітей до 6 років — не менше 1281 грн, 6-18 років — не менше 1598 грн).

Максимальний розмір допомоги:

Для дітей до 6 років – 2563 грн;

6-18 років – 3196 грн.

Як отримати аліменти від держави

Подати заяву до:

органів соціального захисту населення;

органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центру надання адміністративних послуг.

Які документи подаються разом із заявою:

копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та не може бути отримана за запитом органу соцзахисту).





Додатково може подаватися:

заява з відомостями про одного з батьків, а також відомості про єдиний унікальний номер судової справи або дату ухвалення судового рішення;

копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження;

перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, перебування на строковій та військовій службі;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання одного з батьків дитини не встановлено.

Скільки розглядається заява

10 календарних днів.

Чому можуть відмовити

Відсутні відомості про одного з батьків у Єдиному реєстрі боржників.

Або заявник впродовж місяця не подав усі необхідні документи до заяви.

Як виплачується допомога

На рахунок у банку або у відділенні Укрпошти.

Коли здійснюється перерахунок розміру допомоги

Коли дитина досягає 6 років. Або змінився прожитковий мінімум для дітей.

Коли припиняється виплата

У випадках, коли:

дитині виповнилося 18 років

виявлено обставини, що свідчать про те, що у одного з батьків з’явилася можливість утримувати свою дитину

боржник сплатив аліменти

встановлено місце проживання боржника

помер один з батьків, зобов’язаний сплачувати аліменти, або його визнали безвісти зниклим чи оголосили померлим

скасовано судове рішення про стягнення аліментів

позбавлено батьківських прав одного з батьків, який утримує дитину

дитину відібрано у одного з батьків, який її утримує, без позбавлення батьківських прав

та в інших.

Де отримати юридичну підтримку

Діти мають право на безоплатну правничу допомогу, в тому числі зі зверненням до суду (наприклад, складання заяви до суду, представництво інтересів у суді). На підставі ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу».

Як звернутися до системи БПД https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/