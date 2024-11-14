Аліменти від держави: кому виплачуються та за яких умов

Тимчасова державна допомога – це допомога дітям у малозабезпечених родинах, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
Коли призначається така допомога
Коли один з батьків:
- внесений до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою аліментів,
- стосовно нього/неї здійснюється кримінальне провадження або він/вона перебуває у місцях позбавлення волі,
- перебуває на примусовому лікуванні,
- визнаний недієздатним,
- перебуває на строковій військовій службі,
- коли невідоме його/її місце проживання.
Допомога не призначається, якщо дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.
Який розмір допомоги
Тимчасова допомога призначається з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (тобто для дітей до 6 років — не менше 1281 грн, 6-18 років — не менше 1598 грн).
Максимальний розмір допомоги:
Для дітей до 6 років – 2563 грн;
6-18 років – 3196 грн.
Як отримати аліменти від держави
Подати заяву до:
- органів соціального захисту населення;
- органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- центру надання адміністративних послуг.
Які документи подаються разом із заявою:
- копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
- довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та не може бути отримана за запитом органу соцзахисту).
Додатково може подаватися:
- заява з відомостями про одного з батьків, а також відомості про єдиний унікальний номер судової справи або дату ухвалення судового рішення;
- копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;
- довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження;
- перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, перебування на строковій та військовій службі;
- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання одного з батьків дитини не встановлено.
Скільки розглядається заява
10 календарних днів.
Чому можуть відмовити
Відсутні відомості про одного з батьків у Єдиному реєстрі боржників.
Або заявник впродовж місяця не подав усі необхідні документи до заяви.
Як виплачується допомога
На рахунок у банку або у відділенні Укрпошти.
Коли здійснюється перерахунок розміру допомоги
Коли дитина досягає 6 років. Або змінився прожитковий мінімум для дітей.
Коли припиняється виплата
У випадках, коли:
- дитині виповнилося 18 років
- виявлено обставини, що свідчать про те, що у одного з батьків з’явилася можливість утримувати свою дитину
- боржник сплатив аліменти
- встановлено місце проживання боржника
- помер один з батьків, зобов’язаний сплачувати аліменти, або його визнали безвісти зниклим чи оголосили померлим
- скасовано судове рішення про стягнення аліментів
- позбавлено батьківських прав одного з батьків, який утримує дитину
- дитину відібрано у одного з батьків, який її утримує, без позбавлення батьківських прав
- та в інших.
Де отримати юридичну підтримку
Діти мають право на безоплатну правничу допомогу, в тому числі зі зверненням до суду (наприклад, складання заяви до суду, представництво інтересів у суді). На підставі ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу».
Як звернутися до системи БПД https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/
Особливості стягнення аліментів з військовослужбовця