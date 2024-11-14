Особливості стягнення аліментів з військовослужбовця

Якщо аліменти на дитину стягуються у вигляді частини доходів одного з батьків, то вони стягуються з усіх видів доходу. Це стосується і доходів військовослужбовців — аліменти стягують з усіх видів їх грошового забезпечення: посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавкою за вислугу років, щомісячних надбавок, доплат, винагород, інших виплат, зокрема додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн.

Розмір аліментів, якщо їх призначає суд:

на одну дитину — 1/4 частки доходу платника;

на двох дітей — 1/3 частки доходу платника;

на трьох і більше дітей – 1/2 частки доходу платника, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Мінімальний і максимальний розмір аліментів:

віком до 6 років — 1281,5 грн — 25 630 грн;

від 6 до 18 років — 1598 грн — 31 960 грн.

Чи можна змінити розмір аліментів

Так. Розмір аліментів можна збільшити або зменшити.

Також можна змінити спосіб стягнення аліментів. Якщо раніше було встановлено конкретну суму аліментів (аліменти у твердій грошовій сумі), то можна змінити це на частину від доходу платника. Або навпаки. Це можна зробити за особистою домовленістю або за рішенням суду.

Підстави для зміни розміру аліментів:

зміни матеріального або сімейного стану платника чи одержувача аліментів;

погіршення або поліпшення здоров’я когось із них;

інших випадках (дитина знаходиться на повному державному чи релігійному утриманні тощо).

Якщо військовослужбовець добровільно не сплачує аліменти, необхідно звернутися до суду. Та отримати судовий наказ про стягнення аліментів. Цей судовий наказ необхідно направити на виконання до військової частини, в якій він служить.

Якщо невідомо, в якій частині служить військовий

Необхідно звернутися до місцевої виконавчої служби або приватного виконавця. Виконавець має направити запит на Міноборони для отримання цієї інформації. Після цього державний (приватний) виконавець має направити судовий наказ до цієї військової частини для виконання.

Якщо державний виконавець не виконує дій для стягнення

Можна написати скаргу керівнику тієї виконавчої служби, яка відкрила виконавче провадження. Якщо результату немає, то на Мін’юст.

Де отримати юридичну підтримку

Діти мають право на безоплатну правничу допомогу, в тому числі зі зверненням до суду (наприклад, складання заяви до суду, представництво інтересів у суді). На підставі ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу».

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd