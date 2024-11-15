Закликаємо роботодавців не нехтувати заходами з профілактики травматизму!

Основні причини настання нещасних випадків та хронічних захворювань ‒ це невиконання вимог інструкцій з охорони праці, особиста необережність потерпілого, невиконання посадових обов’язків, незадовільні фізичні дані або стан здоров’я, незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів).

Протягом січня‒вересня 2024 року до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області надійшло 127 повідомлень про настання нещасних випадків та професійних захворювань (у тому числі 17 випадків зі смертельним наслідком).

Для запобігання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань фахівці головного управління проводять профілактичну роботу:

надають страхувальникам консультації з питань охорони праці;

проводять семінари та наради, беруть участь у роботі комісій з питань охорони праці працівників;

надають страхувальникам допомогу в розробці нормативних актів з охорони праці, профілактичних заходів та механізмів їх реалізації.

Нагадуємо, що здійснення комплексу заходів профілактики нещасних випадків ‒ постійне покращення умов праці, забезпечення дотримання вимог охорони праці на виробництві, належне утримання території підприємств, установ та організацій; своєчасність проведення інструктажів та навчань з питань охорони праці, залучення працівників до роботи за відповідною спеціалізацією, здійснення постійного нагляду за роботою, організацією та раціональним режимом праці / відпочинку; забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, дотримання правил експлуатації обладнання ‒ рятує життя працівника та захищає його здоровʼя.

Пам’ятайте, що життя та здоров’я – основна цінність, якою нехтувати не варто.

Нагадуємо, що у разі необхідності отримання консультацій щодо реалізації ефективної системи управління охоронною праці, роботодавець може звернутися до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за номером телефону 096-044-80-91, або за адресою: м. Кропивницький, проспект Європейський, 11А, кабінет 305.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадківуправління контрольно-перевірочної роботи головного управління в Кіровоградській області