Жіночий лікар брав з чоловіків?

У Кропивницькому затримали лікаря ВЛК, його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, хірург обіцяв військовозобов’язаному за п’ять тисяч доларів посприяти у визнанні його обмежено придатним до армійської служби. Це повідомлення проілюстроване знімком затриманого чоловіка (ясна річ, із розмитим обличчям) в оточенні працівників СБУ (на це вказують написи на спинах) на тлі міської поліклініки.

СБУ наголосила, що лікар займався фальсифікаціями систематично: «Хірург видавав неправдиві медичні висновки, за якими призовники визнавалися обмежено придатним до військової служби. Тобто здорові чоловіки могли служити лише в небойових підрозділах ЗСУ».

Слідчий суддя відправив затриманого лікаря в ізолятор на два місяці, але дав можливість вийти на волю за умови внесення застави в розмірі 90 тисяч гривень. Як з’ясувала «УЦ», підозрюваний – авторитетний спеціаліст у сфері жіночого здоров’я, зокрема онкогінекології. 2023 року працював головою спеціалізованої онкологічної МСЕК в обласному бюро МСЕК. В деклараціях – квартира площею 62 квадратних метри та Renault Duster. Торік його офіційний дохід становив 251 тисячу гривень.