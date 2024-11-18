«Золоті хіти»

28 листопада, о 18:00, відбудеться сольний концерт улюбленців публіки – ансамблю «Єлисавет-ретро» Кіровоградської обласної філармонії під керівництвом Олега Кротова. Для шанувальників золотого фонду української естради прозвучать хіти легендарних композиторів та виконавців: Володимира Івасюка, Миколи Мозгового, Ігоря Білозіра, Ігоря Поклада та інших. Саме у виконанні інструментального ансамблю «Єлисавет-ретро» та солісток Іванни Неділенко, Світлани Польової, Людмили Царенко та Артема Гасленка глядачі зможуть почути улюблені пісні в сучасних інтерпретаціях. Також даруватиме глядачам свій спів Олексій Козачинський.

В рамках всеукраїнської програми «Дякую тобі», запровадженої Міністерством культури та стратегічних комунікацій України

глядачі познайомляться з талановитим музикантом, викладачем Долинської школи мистецтв, який у березні 2022 року добровольцем пішов у лави ЗСУ виборювати нашу незалежність, він був стрільцем одного з батальйонів на південному напрямку, командиром взводу, але звільняючи Херсонщину у вересні 2022 року отримав тяжке поранення. Молодший сержант Сергій Пахомов разом з ансамблем «Єлисавет-ретро» братиме участь у концертній програмі. Артисти обласної філармонії чекатимуть на своїх глядачів, поціновувачів мистецтва, щоб провести осінній, наповнений теплом та щирими емоціями творчий вечір.