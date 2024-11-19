Ошукав матір загиблого воїна на мільйон?

У шахрайстві підозрюють Олександра К., уродженця села Богданівки Знам’янського (нині Кропивницького) району, – начебто ошукав землячку більш ніж на мільйон гривень, обіцяючи їй допомогу в отриманні компенсації за втрату на війні сина. Підозрюваний виявився інвалідом.

Ось про що йдеться в недавній ухвалі Ленінського районного суду Кропивницького, якою слідчому дозволено доступ до інформації про телефонні дзвінки підозрюваного.

У грудні 2022 року жителька селища Знам’янка-Друга зазнала тяжкої втрати – війна забрала у неї сина, військовослужбовця. Жінка заходилася збирати документи, щоб отримати від держави 15 мільйонів гривень компенсації. На початку 2023 року познайомилася із Олександром К., який, дізнавшись про її горе, взявся допомогти з отриманням грошей. Похвалившись своїм досвідом у таких справах та зв’язками, К. зауважив співрозмовниці, що без його участі вона не отримає нічого, тому в її інтересах – заплатити йому 20 тисяч доларів «за клопоти». Та й повірила.

У січні 2024 року на банківський рахунок знам’янчанки почали надходити кошти від держави. Частину їх жінка обміняла на долари і вручила Олександрові К. Тому цього виявилося замало. Він схиляв громадянку до того, щоб платила йому 18 – 20 відсотків від кожного наступного переказу. Розказував, що пожертвує гроші на потреби оборони. Погрожував, що у разі відмови вона залишиться без наступних траншів. Жінка знову погодилася. Протягом пів року віддала йому іще 270 тисяч гривень. А в середині вересня К. заявив, що вона завинила йому 300 тисяч гривень. І умовляв, і погрожував, і знову про допомогу ЗСУ говорив. І жінка таки віддала йому ті 300 тисяч. Тими ж днями його затримали поліцейські. Здається, громадянка таки прозріла, що зв’язалася з пройдисвітом, і заявила на нього в поліцію.

Згідно з матеріалами досудового слідства, К. заволодів 1 320 844 гривень потерпілої. Той підозри в шахрайстві категорично не визнає.

Під час визначення судом запобіжного заходу Олександр К. заявив, що у вересні 2024 року знам’янчанка добровільно передала йому гроші на зберігання. Запевняв, що в буцегарню йому не можна, оскільки утримує двох неповнолітніх синів, страждає високим тиском, постійно приймає ліки, має інвалідність.

Суд постановив тримати К. під вартою, але дав можливість вийти на волю за умови внесення застави в розмірі два мільйони гривень.