«Терра Україна»: кропивничан запрошують на серію інтерактивних лекторіїв з історії України — як долучитися?

Жителів та жительок Кропивницького запрошують на серію інтерактивних онлайн-лекторіїв з історії України для дорослих. Їх проводить мережа освітньо-культурних та волонтерських Гончаренко центрів. Курс зустрічей охопить цікаві події з української історії від Київської Русі до сьогодення, від київських князів до видатних постатей сучасності. Участь безоплатна.

За словами директорки платформи Гончаренко центр. Online Вікторії Захарової, курс не лише надасть базові знання про історію, культуру та суспільство України, а й допоможе зрозуміти її вплив на європейську та світову історію.

Що очікувати від курсу?

Огляд доленосних подій, починаючи з князівської доби.

Розповіді про видатних людей, які визначали хід історії.

Аналіз ролі України у формуванні європейської цивілізації.

Зустрічі проводитиме Ольга Барабаш – кандидатка історичних наук та викладачка історії з 20-річним досвідом роботи.

«Це серія лекцій та розмов з історії, культури та суспільства України — від середньовіччя до сьогодення. Вона не лише дає базові знання з історії та культури України, але й показує вплив України на європейську та світову історію», — коментують організатори.

Навчання розпочнеться орієнтовно на початку грудня. Участь у курсі відкрита для дорослих віком від 18 років — для цього достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.