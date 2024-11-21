Не вистачає страхового стажу? Є три варіанти вирішення!

Отримавши довідку ОК-5 / ОК-7, зʼясувалось, що страхового стажу не вистачає для призначення пенсії. У такій ситуації пропонуємо варіанти рішення ‒ добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, доплата до мінімального страхового внеску за минулий період та добровільна сплата страхових внесків на загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування.

Розгляньмо І спосіб ‒ добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

До відома! У поточному році діє 1 319 договорів за якими сплачено 2,5 млн грн . (Нормативне регулювання ст. 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 N 2464-VI). Право мають особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску.

Рекомендуємо звернутись до територіального органу державної податкової служби для укладання відповідного договору.

Важливі деталі:

За попередні періоди може бути передбачена одноразова сплата особою ( у т. ч. за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (з 01 квітня 2024 року вартість такого одного місяця складає 3 520,00 грн ). Сплачувати можна і більшу суму, але не більше максимальної величини єдиного внеску ‒ 52 800,00 грн (із розрахунку 15 розмірів мінімальної заробітної плати 8 000,00 грн та розміру єдиного внеску 22 %, помноженого на коефіцієнт 2).

Якщо особа не готова платити за попередні періоди та наразі не перебуває у трудових відносинах з роботодавцями, не належать до платників єдиного внеску, вона може укласти договір на поточний період.

Термін договору ‒ не менше одного року з обовʼязковою сплатою єдиного внеску в сумі, що в розрахунку на місяць не менше за мінімальний страховий внесок ‒ 1 760 грн.

Договір про добровільну участь набирає чинність з дня його підписання.

Сплачувати можна і більшу суму, але не більше максимальної величини єдиного внеску ‒ 26 400,00 грн (із розрахунку 15 розмірів мінімальної заробітної плати 8 000 грн та розміру єдиного внеску 22 %).

ІІ варіант ‒ доплата до мінімального страхового внеску за минулий період.

До відома! Цей спосіб обрали 109 осіб, здійснили доплату 93 особи , які сплатили 807,6 тис. грн.

Якщо ви обираєте цей варіант, то маєте з цього питання особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Важливі деталі:

доплата здійснюється, починаючи з 01 січня 2004 року;

доплата розраховується з мінімальної заробітної плати на дату її здійснення;

мінімальна заробітна плата визначається Законом України “Про державний бюджет України”. Наразі з 01 квітня 2024 року її розмір становить 8000,00 грн.

Отже, мінімальний страховий внесок складає 1760,00 грн (мінімальна заробітна плата 8000 грн х 22 %).

ІІІ варіант ‒ добровільна сплата страхових внесків на загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування. Якщо не вистачає страхового стажу, але крім страхового стажу особа прагне одночасного збільшення заробітної плати, то цей варіант пропонує сплату тільки поточного періоду, тобто дає можливість як збільшення трудового стажу, так і збільшення заробітної плати (Нормує частина 9 статті 12 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”від 09.07.2003 № 1058- IV).

Мають право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: особи, які досягли 16-річного віку (інформація наявна в РЗО) та яким не призначено пенсію у солідарній системі). Тобто, особа може як перебувати в трудових відносинах, так і не перебувати.

Важливі деталі: договір укладається тільки з Пенсійним фондом України.

Спосіб подання: через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (необхідно авторизуватись, в “Особистому кабінеті” обрати опцію “Договір на добровільну участь” та підписати КЕПом). Особа самостійно визначає, протягом якого періоду сплачувати добровільний внесок. Договір діє до 31 грудня року укладання.

Договір може бути укладено на користь третьої особи (вимоги однакові).

Особа, на користь якої укладено договір, може відмовитися від права, наданого їй на підставі договору, у будь-який час, але не пізніше трьох років з дати сплати страхових внесків. Про таку відмову особа повідомляє Пенсійний фонд України через Особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Суми сплачених за таким договором страхових внесків зараховуються до бюджету Пенсійного фонду України.

Юрій ШАРПІНСЬКИЙ, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області