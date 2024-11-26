До уваги громадян!

25 листопада вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції.

Підрозділи поліції Кіровоградщини:

Кропивницьке районне управління поліції ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: м. Кропивницький, вул. Театральна, 6-А, каб. 3 (понеділок-п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (66) 482 38 99, 0 (50) 808 61 41

Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: Кропивницький район, м. Долинська, вул. Нова, 42 (понеділок-п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (96) 024 34 88

Відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: м. Кропивницький, вул. Кільцева, 34-Б, каб. 6 (понеділок- п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (66) 149 60 71

Олександрійський районний відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 49 (понеділок- п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (98) 772 45 02, 0 (50) 150 14 17

Відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Віталія Куцевича, 8 (понеділок-п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (98) 937 25 77

Новоукраїнський районний відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: м. Новоукраїнка, вул. Степана Бандери, 4 (понеділок-п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (99) 273 55 98

Відділення поліції № 1 (м. Мала виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: Новоукраїнський район, м. Мала Виска, вул. Центральна, 81 (понеділок-п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (99) 081 69 74

Голованівський районний відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: смт Голованівськ, вул. Соборна, 28 (понеділок- п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (98) 576 83 62

Відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області

Адреса, де проводиться декларування: Голованівський район, м. Гайворон вул. Гетьманська, 8 (понеділок-п’ятниця з 9 до 18 год.)

Контактний телефон для звернень: 0 (97) 929 09 81