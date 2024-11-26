«Святий Миколай, здійсни заповітне бажання»

6 грудня, о 18:00, обласна дитяча філармонія запрошує всіх дітей та батьків на захід, присвячений одному з найулюбленіших свят усіх дітей – Дню святого Миколая.

Напевно, кожен із нас у дитинстві з великою надією та вірою у серці очікував цей ранок Дня святого Миколая. Це чарівний день, коли здійснюються мрії, а серця наповнюються добром і радістю. Хтось боявся знайти різочку під подушкою, хтось не міг заснути, в передчутті дива, але для кожного ця мить є незвичайною, особливою. Під час концертної програми ви зможете поринути у справжню зимову казку. На гостей заходу очікує програма від:

артистів обласної філармонії;

учнів музичної школи №1 ім. Г.Г. Нейгауза м. Кропивницького;

народного хореографічного ансамблю «Росинка» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Художній керівник Маргарита Пятова;

народного художнього хореографічного ансамблю «Час пік» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Ірина Мурована;

народного художнього колективу студії вокального мистецтва «Антарес» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Дороганич Олена;

зразкового хореографічного ансамблю «Олена». Керівник Тетяна Алфьорова;

студії хореографічного мистецтва «Авангард» БК ПАТ НВП «Радій». Художній керівник – Андрій Громов;

Також, за гарною традицією, нашими партнерами заходу будуть:

Стильний одяг для сучасних дітей «Teens»

Мережа кондитерських магазинів «Карамелька»

У фоє на Вас чекає виставка дитячого малюнку від арт-простору «Сова»

Головною метою заходу є підтримка діток, які героїчно боряться з онклогічними захворюваннями і є підопічними міжнародного благодійного фонду «Янгол життя». Такі діти отримають сюрпризи і подарунки від головного чарівника – святого Миколая.

Тож чекаємо на вас, дорогі друзі, і будемо раді розділити світлу та щиру подію разом із вами.