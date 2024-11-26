6 грудня, о 18:00, обласна дитяча філармонія запрошує всіх дітей та батьків на захід, присвячений одному з найулюбленіших свят усіх дітей – Дню святого Миколая.
Напевно, кожен із нас у дитинстві з великою надією та вірою у серці очікував цей ранок Дня святого Миколая. Це чарівний день, коли здійснюються мрії, а серця наповнюються добром і радістю. Хтось боявся знайти різочку під подушкою, хтось не міг заснути, в передчутті дива, але для кожного ця мить є незвичайною, особливою. Під час концертної програми ви зможете поринути у справжню зимову казку. На гостей заходу очікує програма від:
артистів обласної філармонії;
учнів музичної школи №1 ім. Г.Г. Нейгауза м. Кропивницького;
народного хореографічного ансамблю «Росинка» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Художній керівник Маргарита Пятова;
народного художнього хореографічного ансамблю «Час пік» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Ірина Мурована;
народного художнього колективу студії вокального мистецтва «Антарес» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Дороганич Олена;
зразкового хореографічного ансамблю «Олена». Керівник Тетяна Алфьорова;
студії хореографічного мистецтва «Авангард» БК ПАТ НВП «Радій». Художній керівник – Андрій Громов;
Також, за гарною традицією, нашими партнерами заходу будуть:
Стильний одяг для сучасних дітей «Teens»
Мережа кондитерських магазинів «Карамелька»
У фоє на Вас чекає виставка дитячого малюнку від арт-простору «Сова»
Головною метою заходу є підтримка діток, які героїчно боряться з онклогічними захворюваннями і є підопічними міжнародного благодійного фонду «Янгол життя». Такі діти отримають сюрпризи і подарунки від головного чарівника – святого Миколая.
Тож чекаємо на вас, дорогі друзі, і будемо раді розділити світлу та щиру подію разом із вами.
«Святий Миколай, здійсни заповітне бажання»