«Святий Миколай, здійсни заповітне бажання»

6 грудня, о 18:00, обласна дитяча філармонія запрошує всіх дітей та батьків на захід, присвячений одному з найулюбленіших днів усіх дітей – Дню святого Миколая

Під час концертної програми ви зможете поринути у справжню зимову казку

На вас очікує програма від:

артистів обласної філармонії

учнів музичної школи №1 ім. Г.Г. Нейгауза м. Кропивницького

народного хореографічного ансамблю «Росинка» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Художній керівник Маргарита Пятова

народного художнього хореографічного ансамблю «Час пік» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Ірина Мурована

народного художнього колективу студії вокального мистецтва «Антарес» Кіровоградського обласного ЦДЮТ. Керівник Дороганич Олена

зразкового хореографічного ансамблю «Олена». Керівник Тетяна Алфьорова

студії хореографічного мистецтва «Авангард» БК ПАТ НВП «Радій». Художній керівник – Андрій Громов

Наші партнери заходу :

Стильний одяг для сучасних дітей «Teens»

Мережа кондитерських магазинів «Карамелька»

У фоє на Вас чекає виставка дитячого малюнку від арт-простору «Сова»

Головною метою заходу є підтримка діток, які героїчно боряться з онклогічними захворюваннями і є підопічними міжнародного благодійного фонду «Янгол життя»

6 грудня

18:00

зала обласної філармонії

квитки на сайті karabas.com та у касі філармонії

0662359341