Кіровоградський академічний обласний театр ляльок запрошує глядачів на прем’єрну виставу «У зоряну ніч таємну…»

Вікторії Ставріаніді-Стогодюк, яка відбудеться 7 та 8 грудня 2024 року об 11.00

в приміщенні театру за адресою: вул. Преображенська, буд. 3, м. Кропивницький

Казкова історія, яка трапилась у ніч перед Днем святого Миколая розповідає, як у грудневу ніч таємну маленьке недосвідчене Янголятко отримує від старшого Ангела завдання: перевірити список дітей, які цілий рік робили добрі справи, а також порахувати срібні зірки, на які ті добрі справи обернулися. «Чим більше нарахуєш ти – тим більше стане доброти», – навчає Ангел малого.

А маленьке хитре Чортеня також отримує завдання від свого наставника викрасти ті срібні зірки та нашкодити дітлахам на святі.

Розв’язати ці спірні питання запрошуються інші казкові персонажі, з якими глядачі познайомляться під час вистави. Вони влаштовують для дітей розваги і веселощі, запросивши на свято святого Миколая.

По завершенню вистави відбудеться фотографування глядачів зі святим Миколаєм на фоні декорацій вистави та святкової фотозони, оформленої у фойє театру.

На виставу запрошуються глядачі віком від 3-х років у супроводі дорослих членів родин.

Квитки на виставу можна придбати у будні дні з 9.00 до 16.00 години, в суботу та неділю з 10.00 до 13.00 години в касі театру. Попереднє бронювання квитків за номерами телефонів: +38 095 036 8321; +38 068 48138 40.

Ціна квитка – 120 грн.