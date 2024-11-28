Причини припинення виплати пенсії та спосіб її поновлення

Причини припинення виплати пенсії та шляхи її поновлення визначені статтею 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Які підстави припинення виплати?

Виплата пенсії припиняється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України або за рішенням суду за таких умов:

пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Для поновлення виплати пенсії пенсіонеру необхідно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу, та подати відповідну заяву.

Повідомляємо, що особи, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заяву про поновлення пенсії та необхідні документи можуть надсилати поштою.

Наталія КОПАЧ, начальниця управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області