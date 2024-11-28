Податкова знижка на навчання: хто може отримати та за які витрати

Українці можуть повернути частину витрат на навчання – у вигляді податкової знижки. Зробити це можна раз на рік і виключно в наступному році після оплати навчання. Тобто щоб отримати податкову знижку за витрати у 2023 році, подати документи потрібно до кінця 2024 року.

Що таке податкова знижка

Податкова знижка на навчання – це можливість повернути частину коштів, витрачених на навчання впродовж минулого року.

Відшкодувати можна витрати на оплату навчання у вітчизняних закладах освіти, незалежно від форми власності:

дошкільних

позашкільних

загально середніх

професійних та професійно-технічних

вищих.

Витрати на гуртожиток, додаткові курси чи військову кафедру не відшкодовуються.

Хто може отримати податкову знижку

Громадяни України, які отримують офіційно заробітну плату і сплачують податок на доходи, зокрема:

студент, який сплачує за своє навчання;

члени його сім’ї першого ступеня спорідненості (батько, мати, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені).

Який розмір податкової знижки

18% від вартості навчання (враховуються фактичні витрати, понесені минулого року). Але не більше ніж розмір сплаченого податку з доходів фізичних осіб.

Щоб розрахувати власну суму, можна скористатися калькулятором податкової знижки на навчання: https://finsee.com

Куди звертатись для отримання податкової знижки

До територіально органу Державної податкової служби України.

Зробити це можна особисто або через законного представника, надіславши документи поштою (рекомендованим листом).

Або онлайн – в електронному кабінеті платника податків.

Які документи потрібно подати

податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою;

копію паспорта та картки платника податків, людини яка подає декларацію;

копію паспорта / свідоцтва про народження здобувача освіти;

документи, що підтверджують ступінь споріднення, якщо оплачував навчання член сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);

довідку із закладу освіти про період навчання, кількість навчальних місяців, у звітному році та суми сплачених коштів за вказаний період;

копії документів, що підтверджують сплату за навчання у звітному періоді (квитанції, платіжні доручення тощо);

довідку про заробітну плату за звітний період, з обов’язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати;

заяву на перерахування коштів;

копію документа із зазначенням реквізитів для перерахування коштів;

копію договору про навчання у відповідному закладі освіти.

Терміни

Оформити податкову знижку можна з 1 січня до 31 грудня року наступного за звітним. Тобто у 2024 році подаються документи за 2023 рік.

При цьому право на отримання податкової знижки на наступний рік не переноситься. Це означає, що якщо людина мала витрати на навчання у 2023 році, але не подала документи до кінця 2024 року, то право на податкову знижку за ці витрати буде втрачено.

Коли виплатять кошти

Впродовж 60 календарних днів після подачі документів.

Кошти зарахують на банківський рахунок або надішлють поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації.

Якщо потрібна консультація юриста — звертайтеся телефоном, в телеграмі, фейсбуці чи інстаграмі, усі контакти: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/