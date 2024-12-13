В Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій, — Наталія Калмикова

У рамках місяця цифрової трансформації Міністерство у справах ветеранів

України зробило важливий крок — автоматизовано надання статусу учасника

бойових дій (УБД). Тепер військовослужбовці, які виконують бойові

завдання, взагалі не залучатимуться до процесу отримання статусу —

держава бере на себе всі необхідні процедури.

“/Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше /— /бере на

себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає

навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких

паперових документів або додаткових звернень у різні установи/”, —

повідомила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

До запуску цифрового інструменту було долучено й Міністерство оборони

України.

Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подачі паперових

документів та проходження численних погоджень. Завдяки новим цифровим

підходам ця процедура стане значно простішою та ефективною, забезпечивши

швидке та зручне отримання статусу учасника бойових дій. Відомості про

участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових

частин.

Після надання статусу УБД, Захисник/Захисниця буде мати можливість

згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія та користуватися всіма

перевагами статусу. Важливо, генерація е-Посвідчення у застосунку Дія

без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня

2025 року.

Проєкт реалізується Мінветеранів та фінансується Європейським Союзом у

межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління

(Естонія).