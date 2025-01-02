«Нові книги для Нагірного»: на Кіровоградщині збирають книги для зруйнованої сільської бібліотеки: як долучитися

У Нагірному на Кіровоградщині згоріла сільська бібліотека. Книжковий фонд громаді допоможе відновити освітньо-культурний Гончаренко центр — там оголосили благодійну акцію зі збору книжок, які передадуть Нагірному.

Як зазначає директорка освітнього центру Вікторія Талашкевич, мета акції — допомогти відновити Нагірнянську сільську бібліотеку, що на Світловодщині, яка постраждала через трагічну пожежу.

«Через трагічну пожежу бібліотека та клуб згоріли вщент, залишивши село без культурного центру. Завідуюча бібліотекою Юлія Стеценко разом із керівницею клубу та небайдужими людьми робить усе, щоб відновити книжковий фонд. Ми закликаємо кропивничан долучатися до акції та приносити книги, які поповнять полиці відновленої бібліотеки. Ваша добра справа допоможе повернути українське у громаду», — каже Вікторія Талашкевич.

Акція стартує 6 січня і триватиме до кінця місяця, а всі зібрані книги будуть передані до Нагірнянської бібліотеки.

Приносити книги українською мовою можна до освітньо-культурного Гончаренко центру, що на вулиці Великій Перспективній, 4а, щодня у будні з 14:00 до 18:00. Підійде художня література (романи, детективи, поезія), твори класиків та книги, видані в незалежній Україні.